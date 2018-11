Caduta Libera | Nicolò Scalfi campione | tornerà ad aprile con Gerry Scotti Voce bomba

L'Eredità - il sorpasso clamoroso di Flavio Insinna su Gerry Scotti : share impietoso - che fine fa Caduta Libera : I dati di ascolto di venerdì 16 novembre segnano un clamoroso sorpasso nella fascia del preserale con L'Eredità di Flavio Insinna che si attesta come programma più visto. Il quiz show di Raiuno ha ...

Caduta Libera - Gerry Scotti ci ricasca con gli aiuti? "A Nicolò dà le lettere iniziali e finali" : Gerry Scotti finisce, ancora, nella bufera per i presunti aiuti ai concorrenti, uno in particolare, di Caduta libera. Dopo la bufera nata per i suggerimenti fra le righe dati al campione Nicolò Scalfi ...

Royal Bank Of Scotland in Caduta Libera a Londra : Aggressivo avvitamento per Royal Bank Of Scotland , che tratta in perdita del 3,52% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Royal Bank Of Scotland rileva un allentamento della curva ...

Caduta Libera - lo 'scandalo' delle lettere centrali : aiutino a Nicolà Scalfi - 'abbiamo beccato Gerry Scotti' : Complottisti scatenati a Caduta Libera , il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Anche nella puntata di giovedì 15 novembre si è confermato Nicolò Scalfi , il super-campione dei ...

Caduta Libera - lo sfregio alle spalle di Gerry Scotti dei fidanzatini : 'Qualcosa non va - lo abbiamo visto' : La storia d'amore tra il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi, e Valeria non sembra andare nel verso sperato dai telespettatori. La ragazza era stata protagonista di un grande gesto di generosità, ...

Caduta Libera - il campione Nicolò Scalfi fa godere Gerry Scotti : le voci sulla mossa perfetta di Mediaset : Il campionissimo Nicolò Scalfi paga. Siamo a Caduta Libera , il quiz pre-serale condotto da Gerry Scotti su Canale 5, dove nella puntata di mercoledì 14 novembre il campione, Scalfi, ha battuto il ...

Caduta Libera chiude e torna The Wall : come si partecipa : The Wall al via con Gerry Scotti: come fare per partecipare come concorrenti Partirà lunedì prossimo, 19 novembre, la nuova edizione di The Wall, il fortunato quiz del preserale di Canale 5 già testato con un buon successo in termini di ascolti lo scorso anno da Gerry Scotti, attualmente in onda sempre nella fascia preserale della rete ammiraglia Mediaset con Caduta Libera. Una bella riconferma per il divertente gioco che vede una grande parete ...

Caduta Libera : record di presenze per il campione Nicolò Scalfi : Nicolò Scalfi Nuova vittoria e nuovo record a Caduta Libera!, il game show condotto da Gerry Scotti tutti i giorni su Canale 5. Ieri, 13 novembre, il campione in carica Nicolò Scalfi è riuscito a superare per la quinta volta il gioco finale de “I Dieci Passi” (ha vinto 10 mila euro) e ha raggiunto i 206.000 euro di vincita complessiva, diventando uno dei Campioni ad aver vinto di più nella storia del programma. Inoltre, giocando nella puntata di ...

