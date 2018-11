Boxe | Rigoldi vs Parodi | Europeo Super Gallo in Diretta Streaming su OA Sport e IRC

oasport

(Di sabato 17 novembre 2018) Questa sera (ore 22.30) Lucasfiderà Jeremyper il titoloassoluto della categoria(55 kg). Il 25enne, già Campione Italiano e dell’Unione Europea, andrà a caccia del trionfo contro il quotato francese che difende la cintura. Il match sarà trasmesso insu OAe IRC. Buon divertimento a tutti. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter