Boxe | Luca Rigoldi firma l’impresa | Campione d’Europa dei supergallo | Jeremy Parodi si

(Di domenica 18 novembre 2018) Eccezionale impresa sportiva diche si è laureatod’Europa dei pesi(categoria fino a 55 kg). Il mancino vicentino ha sconfitto il francesesul ring di Hyeres, una vittoria ai punti ampiamente meritata per il 25enne che diventa così uno dei più giovani pugili capaci di conquistare la cintura continentale. L’allievo di Gino Freo doveva letteralmente superarsi se voleva avere la meglio sul 31enne detentore della cintura che combatteva in casa, ha messo in mostra un ottimo pugilato risultando sempre in pieno controllo della situazione e facendosi preferire dai giudici che hanno premiato il suo stile pulito, preciso, volitivo e propositivo., che aveva già vinto il tricolore e il Campionato UE nella passata stagione, sale ulteriormente di un gradino e chissà che in futuro non possa meritarsi anche una chance per un ...