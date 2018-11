Boxe | Campionati UE 2018 | Aziz Mouhiidine fenomenale! FARAONE D’ITALIA | spazza via Clarke

Boxe - Campionati UE 2018 : Salvatore Cavallaro battuto in semifinale nei 75 kg dall’inglese Carl Fail : Salvatore Cavallaro ha perso la semifinale nella categoria fino a 75 kg ai Campionati UE di Boxe 2018 a Valladolid. L’italiano è stato battuto dall’inglese Carl Fail, che si guadagna dunque l’accesso alla finale e lascia la medaglia di bronzo al suo avversario. Il combattimento ha preso una decisa piega a favore di Fail nella terza ripresa, dopo che le prime due erano state piuttosto equilibrate: si spiega anche così il ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Paolo Di Lernia in finale nei 64 kg! Superato il danese Jensen : Continuano le notizie positive ai Campionati UE 2018 di Boxe per i colori italiani: dopo Federico Emilio Serra nei 49 kg, anche Paolo Di Lernia raggiunge la finale nella categoria fino a 64 kg. L’azzurro ha Superato in semifinale il danese Frederik Lundgaard Jensen. Nonostante una certa superiorità avuta da Di Lernia, i giudici hanno visto un combattimento più equo, optando per la decisione non unanime: per uno di essi l’italiano ha ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Federico Emilio Serra in finale nei 49 kg dopo un combattimento incertissimo! : C’è la prima notizia positiva della giornata per l’Italia ai Campionati UE di Boxe 2018: Federico Emilio Serra raggiunge la finale nei 49 kg dopo aver battuto lo spagnolo Salvador Martin Molina per split decision (3-2). Il suo avversario dell’ultimo atto sarà il georgiano Sakhil Alakhverdovi, che ha demolito senza tanti complimenti il polacco Jakub Slominski. Il combattimento tra Serra e Molina si è rivelato incertissimo, cosa ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Salvatore Cavallaro demolisce Venko - semifinale e medaglia tra i 75 kg! : Salvatore Cavallaro vola alle semifinali dei Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna) e si garantisce quantomeno la medaglia di bronzo. L’azzurro ha letteralmente demolito lo sloveno Aljaz Venko, trionfando con verdetto unanime (5-0, i cartellini dei giudici sono nettamente in suo favore con un triplo 30-27, un 29-28 e addirittura un 30-26). Il siciliano, che aveva beneficiato di un ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Serra vola in semifinale e conquista la medaglia - Di Serio eliminato ai quarti : Ultima giornata di quarti di finale ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Nel pomeriggio l’Italia conquista una bella qualificazione alle semifinali e un’eliminazione in attesa dell’incontro di Salvatore Cavallaro impegnato più tardi contro lo sloveno Venko tra i 75 kg. Federico Serra ha dato una dimostrazione di grande forza surclassando lo scozzese Aqeel Bashir ...

VIDEO Clemente Russo - Campionati UE 2018 Boxe : la sconfitta contro lo spagnolo Ghadfa : Clemente Russo è incappato in una pesantissima sconfitta contro lo spagnolo Ghadfa nei quarti di finale dei Campionati dell’Unione Europea 2018. Nei quarti di finale dei supermassimi (sua nuova categoria di peso), il campano ha faticato a esprimersi nel migliore dei modi e non è riuscito a tenere testa al semisconosciuto iberico che prima di ieri vantava un quinto posto ai Giochi del Mediterraneo come miglior risultato in carriera. Il due ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Clemente Russo eliminato ai quarti di finale - Tatanka si arrende a Ghadfa tra i supermassimi : Arriva un pesantissimo verdetto per Clemente Russo ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Tatanka, entrato direttamente in tabellone ai quarti di finale tra i supermassimi (sua nuova categoria di peso in cui spera di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020), ha perso nettamente contro lo spagnolo Drissi Ghadfa capace di imporsi con un chiaro verdetto unanime: 5-0 per il padrone di ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Aziz Mouhiidine demolisce Satipo e vola in semifinale - medaglia sicura! : Dominio assoluto di Aziz Mouhiidine nei quarti di finale dei Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). L’azzurro ha letteralmente schiantato lo spagnolo Steven Diego Satipo con chiaro verdetto unanime (5-0, i cartellini dei giudici esprimono chiaramente la sua supremazia con un triplo 30-27, un 30-26 e addirittura un 30-25) e si è così qualificato alle semifinali tra i pesi massimi, ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Di Lernia e Maietta in semifinale - medaglia sicura! Eliminato Arecchia : Due vittorie e una sconfitta per l’Italia nella giornata odierna dei Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). I due successi ci regalano la certezza quantomeno di due medaglie di bronzo. Paolo Di Lernia vola in semifinale tra i 64 kg grazie alla schiacciante vittoria sul francese Hamraoui Lounes per 4-0. L’azzurro ha dominato l’incontro con il transalpino mettendo in ...

Boxe - Campionati UE 2018 : fuori all’esordio Federico Antonaci - nettamente sconfitto dall’austriaco Umar Dzambekov negli 81 kg : La terza giornata dei Campionati UE di Boxe 2018 ha visto salire sul ring un unico rappresentante dell’Italia: Federico Antonaci, negli ottavi degli 81 kg. L’azzurro è stato sconfitto dal giovane austriaco Umar Dzambekov, in grado di prevalere per verdetto unanime dei cinque giudici. Dzambekov ha dominato in maniera totale l’incontro, vincendo tutte e tre le riprese in ogni valutazione giudicante. Domani saranno tre gli ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Maietta e Di Lernia volano ai quarti di finale : Ottima giornata per l’Italia ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Due azzurri erano impegnati sul ring in terra iberica e sono arrivati due belle vittorie ai punti che hanno permesso ai nostri portacolori di volare ai quarti di finale nelle rispettive categorie di peso. Francesco Maietta ha avuto la meglio sul rumeno Vasile Suciu per split decision (4-1) tra i 60 kg e al ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Aziz Mouhiidine liquida Begadze e vola ai quarti di finale : Esordio vincente di Aziz Abbes Mouhiidine ai Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna). Il 20enne ha sconfitto il georgiano Nikoloz Begadze negli ottavi di finale della categoria 91 kg, l’azzurro si è imposto ai punti con verdetto unanime (5-0, tutti i giudici hanno marcato 29-28 nei propri cartellini) e vola così ai quarti di finale dove se la dovrà vedere con lo spagnolo Steven ...

Boxe - Campionati UE 2018 : Di Serio vola ai quarti di finale - Cappai eliminato agli ottavi : A Valladolid (Spagna) sono incominciati i Campionati dell’Unione Europea 2018 di Boxe. Prima giornata riservata ai turni preliminari, risultati in chiaroscuro per i due italiani che sono saliti sul ring subito dopo il sorteggio dei tabelloni. Raffaele Di Serio ha sconfitto il tedesco Hansen con verdetto unanime (5-0) negli ottavi di finale dei 65 kg e al prossimo turno affronterà il francese Rodriguez mentre Manuel Cappai si è dovuto ...

Boxe - Campionati UE 2018 : il sorteggio degli azzurri. Il tabellone e gli avversari : Sono stati sorteggiati i tabelloni dei Campioni dell’Unione Europea di Boxe che si disputeranno da oggi al 18 novembre a Valladolid (Spagna). La punta di diamante dell’italia è Clemente Russo che salirà sul ring direttamente dai quarti di finale per sfidare il vincente della sfida tra il bulgaro Beleberov e il francese Aboudou-Mombe. A Tatanka basterà dunque vincere quell’incontro per assicurarsi una medaglia tra i supermassimi ...