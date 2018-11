Biagio Antonacci e Laura Pausini in tour negli stadi e a Sanremo 2019? Insistenti le voci

Biagio Antonacci risponde duro a Salmo : 'Ti auguro il mio successo' - poi si tocca (video) : La recente intervista concessa da Salmo ai microfoni di Rolling Stone, disponibile da questa mattina in tutte le edicole d'Italia, sta scatenando un vero e proprio caos mediatico attorno all'artista classe 1984 originario di Olbia. Gli argomenti toccati dal rapper durante la chiacchierata concessa a Dario Falcini, sono stati infatti tantissimi, ma altrettante sono state le frasi del cantante che in queste ore stanno facendo discutere. In primo ...

Biagio Antonacci replica a Salmo - che gli ha dato dell’invidioso : il video degli auguri con gesto scaramantico : Biagio Antonacci non ha lasciato correre di fronte alla provocazione di Samo. Quando ha letto una frase che lo riguarda sulle pagine del nuovo numero Rolling Stone, ha voluto replicare al giovane rapper (o trapper) rispedendo al mittente l'accusa di essere, sostanzialmente, un rosicone. La frase di Salmo è riferita ai risultati in classifica degli album di genere trap, che ormai dominano le vendite a scapito del pop italiano e del ...

Biagio Antonacci - dopo 30 anni di successi l'accusa pesante : diffida e causa civile - chi lo silura : L'ombra del plagio su Biagio Antonacci e il suo ultimo singolo Mio Fratello . A sostenerlo è Lenny De Luca , musicista autore di Sogno d'amore , brano depositato alla Siae 10 anni fa. Ci sarebbe una '...

Biagio Antonacci accusato di plagio per ‘Mio fratello’ : Il musicista Lenny de Luca parla di "coincidenza” nella melodia e nel ritornello tra il singolo del cantante e il suo brano...

«Biagio Antonacci ha copiato una mia canzone» : nel mirino Mio Fratello - diffida per plagio : Un musicista, Lenny De Luca , ha inviato una lettera di diffida all'etichetta discografica di Biagio Antonacci perché secondo lui ci sarebbe 'palese coincidenza' nella melodia e in particolare nel '...

Diffida per Biagio Antonacci - accusato di plagio per ‘Mio fratello’ : Ci sarebbe “palese coincidenza” nella melodia e in particolare nel “ritornello” tra la canzone Mio fratello, recente singolo di Biagio Antonacci, e un pezzo intitolato Sogno d’amore depositato alla Siae più di dieci anni fa. Lo sostiene l’autore di quest’ultimo brano, il musicista Lenny de Luca, che, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha già inviato all’etichetta discografica del ...

Biagio Antonacci accusato di plagio. Avrebbe copiato una canzone depositata alla Siae più di 10 anni fa : C'è "palese coincidenza" nella melodia e in particolare nel "ritornello" tra la canzone 'Mio fratello', successo degli ultimi mesi di Biagio Antonacci, e un pezzo intitolato 'Sogno d'amoré depositato alla Siae più di dieci anni fa. Lo sostiene l'autore di quest'ultimo brano, il musicista Lenny de Luca, che, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha già inviato all'etichetta discografica del cantante milanese ...

Biagio Antonacci accusato di plagio. Avrebbe copiato una canzone depositata alla Siae 10 anni fa : C'è "palese coincidenza" nella melodia e in particolare nel "ritornello" tra la canzone 'Mio fratello', successo degli ultimi mesi di Biagio Antonacci, e un pezzo intitolato 'Sogno d'amoré depositato alla Siae più di dieci anni fa. Lo sostiene l'autore di quest'ultimo brano, il musicista Lenny de Luca, che, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha già inviato all'etichetta discografica del cantante milanese ...

Un duetto con Biagio Antonacci in Fatti sentire ancora di Laura Pausini : arriva il cofanetto con contenuti inediti : Fatti sentire ancora di Laura Pausini arriva a sorpresa e nel bel mezzo del tour italiano che sta conducendo in tutti i palasport e che, in questi giorni, ha condotto anche in Europa. Per chiudere in bellezza il 2018, Laura Pausini ha quindi deciso di rilasciare un cofanetto con contenuti speciali, in modo da suggellare il successo del suo ultimo disco di inediti che è arrivato in tutto il mondo il 16 marzo scorso. Si tratta del 2° ...

Biagio Antonacci pronto a sposarsi. Ma lui smentisce : Biagio Antonacci è forse pronto a sposare la compagna Paola Cardinale. L"artista però smentisce via Twitter "Mi sposo!?!? Ma voi mi conoscete, se dovessi sposarmi, si verrebbe a sapere prima!?!?... che invenzione malsana il gossip....#Gossip". Sembrerebbe quindi che le numerose fans di Antonacci possano stare tranquille, almeno per il momento non ci sarebbe alcun matrimonio in vista. Il cantautore ha avuto una relazione con Marianna Morandi, ...

Chi è Paola Cardinale - la compagna di Biagio Antonacci : Paola Cardinale è la compagna di Biagio Antonacci e la donna che presto potrebbe diventare sua moglie. Mora, bellissima e molto più giovane del cantante, Paola è comparsa nella vita di Antonacci dopo la separazione da Marianna Morandi. Dal 1993 sino al 2002 infatti l’artista è stato legato alla figlia di Gianni Morandi, da cui ha avuto due figli: Paolo, che oggi ha 23 anni, e Giovanni, che ne ha 17. Terminata la relazione Biagio ha vissuto ...

Biagio Antonacci smentisce matrimonio : "Che invenzione malsana il gossip" : Biagio Antonacci si sposa? L'interrogativo nasce spontaneo dopo aver letto il settimanale Chi secondo il quale il cantante sarebbe pronto a convolare a nozze con Paola Cardinale. Il matrimonio, che si terrebbe entro il 2019 all'Isola d'Elba, arriverebbe dopo 10 anni di amore.L'ipotesi ventilata dalla rivista diretta da Alfonso Signorini è stata smentita dallo stesso Antonacci. Via Twitter il cantante ha fatto intendere che se davvero ...

Biagio Antonacci verso il matrimonio : ecco chi è fortunata : Il cantante sarebbe pronto al sì con la storica compagna Paola Cardinale. ecco location e data delle nozze

Biagio Antonacci sposa Paola Cardinale : chi è la futura moglie del cantante : Fiori d’arancio per Biagio Antonacci. È il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 17 ottobre a dare la notizia. La fortunata è Paola Cardinale, con cui Biagio condivide una storia d’amore che va avanti da ormai quasi dieci anni. Quando si sposano Biagio e Paola? Ebbene, stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale diretto da Alfonso Signorini il cantante ha deciso di fare il grande passo e di portare la sua ...