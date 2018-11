Bce e tassi bassi | ecco i 3 motivi per cui Draghi potrebbe garantire più a lungo il

Draghi al Governo : "spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito"/ Bce frena sui tassi : "dicembre valutazione QE" - IlSussidiario.net : Mario Draghi 'striglia' Governo Italia: 'spread colpa dei Paesi Ue ad alto debito'. Bce frena su aumento tassi e fine QE: 'valutazione a dicembre'

Draghi “Italia? Bce non si piega a deficit”/ Allarme spread : “tassi invariati - accordo Manovra si troverà” : Draghi “Italia e UE troveranno accordo”. Ultime notizie, sullo spread “Per calmarlo bisogna fare due cose”. L'intervento del presidente della Banca Centrale Europea(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:06:00 GMT)

Bce : tassi invariati e fine del Qe a dicembre : Durante la conferenza stampa a seguire il presidente Mario Draghi ha poi detto che l'espansione dell'economia dell'Eurozona è confermata e così la graduale ripresa dell'inflazione, sia pure 'con ...

La Bce conferma la fine del Qe a fine anno e tassi invariati fino all'estate del 2019 : La Bce conferma che il Qe proseguirà fino a dicembre e al ritmo di acquisti di 15 miliardi mensili, e "anticipa che in seguito, se i dati più recenti confermeranno le prospettive di inflazione a medio termine, gli acquisti netti giungeranno a termine". Lo afferma l'Eurotower aggiungendo che "intende reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza per un prolungato periodo di tempo" dopo la fine del Qe e "finché ...

Bce conferma tassi a zero e fine QE. Piazza Affari corre con le banche : A Milano lo spread in calo e le rassicurazioni del vicepremier Matteo Salvini sul sostegno al comparto bancario spingono gli acquisti sui titoli del settore. Mediobanca in cima al listino festeggia la trimestrale sopra le attese. Bene gli industriali, debole le utilities...

Fine del Qe - ora l'attenzione si sposta sul primo rialzo dei tassi Bce : Le attese riguardano tutte la politica dei reinvestimenti. La Banca centrale europea interromperà il suo quantitative easing a dicembre e resterà attiva sui mercati soltanto per reinvestire i titoli ...

