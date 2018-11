Basket | Serie A 2018-2019 | Trieste sale sulle ali di Justin Knox nel terzo quarto e batte

Siena Treviglio - risultato live 30-30 - streaming video e tv : 2uarto - Serie A2 Basket - - IlSussidiario.net : Diretta Siena Treviglio streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 8giornata , oggi sabato 17 novembre, .

Basket - Serie A : l’Alma Trieste trascinata da Cavaliero batte Trento e “respira” in classifica : Serie A, Alma Trieste vittoriosa nell’anticipo della 7ª giornata contro la Dolomiti Energia Trentino Serie A, l’Alma Trieste ha superato nell’anticipo della 7ª giornata la Dolomiti Energia Trentino in un vero e proprio scontro salvezza. Cavaliero e soci hanno vinto di fronte al pubblico amico per 85-74, grazie sopratutto ai 19 punti del playmaker, autore di una gara di spessore contro un avversario diretto temibile come ...

Trieste Trento streaming video e tv : l'analisi di coach Buscaglia - Serie A Basket - - IlSussidiario.net : Diretta Trieste Trento: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 17 novembre per il 7turno della Serie A1 di basket.

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Milano vale la vetta in solitaria - derby lombardo Cremona-Varese : La settima giornata della Serie A di Basket vedrà il suo culmine nel posticipo domenicale. Andrà in scena la sfida più attesa di questo inizio di stagione, quella tra la Reyer Venezia e l’Olimpia Milano. Al Taliercio si affrontano le due squadre in vetta a punteggio pieno e chi vince sarà la nuova capolista in solitaria. Entrambe arrivano da una bella vittoria in coppa e sono in un ottimo momento di forma. Venezia deve dimostrare di essere ...

Calendario Serie A Basket - gli orari di tutte le partite del fine settimana e come vederle in tv e streaming : Andrà in scena questo fine settimana la 7a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia domani, sabato 17 novembre, con l’anticipo delle 19.00 tra Alma Trieste e Dolomiti Energia Trentino. Sei partite invece nella giornata di domenica 18 novembre: alle 12.00 sfida tutta lombarda tra Vanoli basket Cremona e Openjobmetis Varese, alle 17.00 Grissin Bon Reggio Emilia-Sidigas Avellino, alle 17.30 Segafredo Virtus ...

Basket - Serie A : Cantù rischia di sparire - problemi per il patron Gerasimenko : Le aziende di Gerasimenko falliscono ed i conti del presidente di Cantù sono stati congelati: è corsa contro il tempo per trovare un compratore Basket, Gerasimenko rischia di lasciare Cantù in mezzo al guado. Il patron della società canturina ha dichiarato d’aver messo in vendita le proprie quote della società a costo zero, dopo che il governo russo ha bloccato tutti i suoi conti a seguito del fallimento della società Red October ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pesaro batte Pistoia e torna al successo nel posticipo della 6a giornata : Nel posticipo della 6a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro trova la seconda vittoria stagionale dopo quattro sconfitte consecutive superando Trieste con il punteggio di 103-77. Una partita decisa nel terzo quarto, quando la formazione di Massimo Galli riesce a trovare l’allungo decisivo. La differenza tra le due squadre è evidente dal raffronto delle percentuali al tiro da tre: Pesaro chiude con il 50%, mentre gli ospiti si ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori trascinatori in una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - il vice coach Martellino : «Con la Smit buono solo il risultato» : Roma – Quarta vittoria in cinque incontri per la serie B femminile del Club Basket Frascati che sabato ha dovuto faticare non poco per avere ragione della Smit Roma Centro, piegata col punteggio di 57-55 sul suo campo. «Prendiamo per buono solo il risultato – esordisce in maniera chiara il vice coach Valerio Martellino – Le ragazze sono state protagoniste di una prestazione non brillante in cui sono andate troppo a fiammate: il primo ...

Basket Serie DM : Grottacalda Piazza Armerina sempre più leader della classifica : Per la cronaca in via eccezionale ha diretto la gara l'arbitro internazionale armerino Carmelo Paternicò.

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince ancora e raggiunge Venezia in testa - Cremona si conferma al terzo posto : Domenica di conferme nella 6a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. In attesa del posticipo di domani tra VL Pesaro e Alma Trieste, quest’oggi Milano ha saputo rispondere alla vittoria di Venezia superando Reggio Emilia con una prova di autorità e conquistando il sesto successo stagionale. Non sbaglia neppure Cremona che espugna Pistoria e si mantiene al terzo posto. Vittorie anche per la Virtus Bologna, che batte e raggiunge Cantù a ...