Bambini prematuri | «I nostri figli | leggeri come piume»

(Di sabato 17 novembre 2018) Bimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiBimbii più forti di tuttiUn chilogrammo per trentaquattro centimetri di lunghezza. Quando Leonardo è nato si riusciva a tenerlo tutto stretto in una mano. Era la ventiseiesima settimana di gravidanza, quattordici prima del termine. «Ho partorito naturalmente dopo un mese di degenza in ospedale» ci racconta Gabriella, che insieme ad altri genitori e medici fa parte dell’associazione Aiutami a Crescere all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia, dedicata aie allo sviluppo delle cure neonatali. In occasione della Giornata ...