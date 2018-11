Bagnaia e Sky Racing Team - anno da favola : Sono proprio le statistiche del neo Campione del Mondo a confermare quanto di buono fatto dal binomio Sky-VR46 in questi primi cinque anni di attività. Una stagione da favola per Pecco, che oltre al ...

Moto2 - GP Malesia : vittoria di Marini - Bagnaia campione del mondo - 1° titolo per lo Sky VR46 : Dodici mesi fa, ripetersi sembrava davvero molto complicato. E invece Francesco Bagnaia da Chivasso, 21 anni, protagonista assoluto di questa stagione con lo Sky Racing Team VR46 , 8 vittorie, un ...

Sky-VR46 - primo match point mondiale per Bagnaia in Australia : Con il Gran Premio d'Australia prosegue il "trittico" di gare extra-europee nel Motomondiale per lo Sky Racing Team VR46 con la tappa di Phillip Island che può risultare persino decisiva per l'...

Moto3 - Bagnaia salta il Giappone. Vietti corre col team Sky : ROMA - Dopo un piccolo incidente domestico dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica per suturare alcuni tendini della mano destra. Pertanto, su consiglio dei medici e per agevolare il processo di ...

Moto2 - Thailanda : doppietta Sky Racing Team VR46 - il duo Bagnaia-Marini trionfa : BURIRAM - Con la settima vittoria della stagione - conquistata in sella alle speciali carene dedicate alla campagna europea per la salvaguardia dei mari 'Sky, Un mare da Salvare' - Francesco Bagnaia ...

Bagnaia in MotoGp - lo Sky Racing Team si prepara al 2019 con qualche novità : : Tra novità e conferme: lo Sky Racing Team annuncia le squadre di Moto2 e Moto3 per la stagione 2019 Mentre ci si prepara per il 14° appuntamento della stagione 2018, lo Sky Racing Team VR46 annuncia qualche novità in vista della prossima stagione. Considerando il passaggio in MotoGp di Pecco Bagnaia, la squadra di giovani talenti italiani si è dovuta organizzare per mettere a punto gli ultimi dettagli per la prossima ...