Azzurri : fischi per Bonucci a San Siro : ANSA, - MILANO, 17 NOV - Accoglienza calda per tutta la Nazionale italiana a San Siro , tranne che per Leonardo Bonucci . Il difensore della Juventus, ex Milan, è stato infatti fischi ato alla lettura ...

Genoa-Napoli in diretta LIVE : triplice fischio - passano gli Azzurri in rimonta : Si è concluso da pochi minuti l’anticipo valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A. La partita tra Genoa e Napoli è stata purtroppo segnata dalle condizioni al limite della praticabilità del terreno di gioco soprattutto per via della quantità di pioggia abbattutasi nel secondo tempo. Nel primo tempo è stata decisamente migliore […] L'articolo Genoa-Napoli in diretta LIVE: triplice fischio, passano gli azzurri in rimonta ...