Atp Finals : Zverev batte Federer e vola in finale : Alexander Zverev il primo finalista delle Atp Finals 2018 , in svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il 21enne tedesco ha superato in due set, 7-5, 7-6, Roger Federer al termine di 1h 37' di grande ...

Atp Finals - Federer ko : Zverev primo finalista : Questa sera, alle 21, andrà in scena la seconda semifinale fra il serbo Novak Djokovic , numero uno del mondo, e il sudafricano Kevin Anderson , 6 del ranking Atp, alla prima presenza nel 'Master' di ...

Atp Finals 2018 Federer Zverev - 5-7 6-7 - streaming video e tv : il tedesco in finale - Roger out! - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018 streaming video e tv: oggi le semifinali Federer Zverev e Djokovic Anderson del Masters di tennis maschile a Londra , 17 novembre, .

Atp Finals – Il ball boy fa cadere la pallina - Zverev chiede di rigiocare e si difende : “chiedo scusa - ma è regolamento” : Il ball boy fa cadere la palla durante il tie-break del secondo set della sfida delle ATP Finals tra Federer e Zverev: il tedesco chiede di rigiocare secondo regolamento, poi si scusa nel post match Episodio clamoroso accaduto durante la semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev. Con Federer ad un passo da un’importante rimonta, avanti 4-3 al tie-break, un ball boy ha fatto cadere la pallina durante il punto del 5-3, ‘distraendo’ ...

Tennis - Atp Finals 2018 : Zverev è perfetto! Batte Federer in due set e vola in finale : Uno degli Alexander Zverev migliori della carriera si qualifica per la finale delle ATP Finals di Londra. Il numero cinque del mondo ha sconfitto in due set Roger Federer con il punteggio di 7-5 7-6 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Zverev raggiunge così la sua prima finale della carriera al Master e la Germania riporta un proprio giocatore nell’ultimo atto del torneo ventidue anni dopo Boris Becker. Federer, invece, perde ...

Atp Finals – Clamoroso a Londra! Federer allunga - ma il ball boy fa cadere la pallina : si rigioca e Zverev trionfa [VIDEO] : Clamoroso episodio avvenuto durante il tie-break del secondo set della semifinale delle ATP Finals tra Federer e Zverev: lo svizzero allunga nel punteggio, ma al ball boy cade una pallina e si rigioca. L’avversario rimonta e vince Roger Federer è fuori dalle ATP Finals. Lo svizzero è stato sconfitto in due set da Alexander Zverev nella prima delle due semifinali in programma oggi. Il match si è concluso al tie-break del secondo set, ...

Tennis - Atp Finals : Zverev in finale - Federer ko in due set : Questa sera, alle 21, andrà in scena la seconda semifinale fra il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, e il sudafricano Kevin Anderson, 6 del ranking Atp, alla prima presenza nel 'Master' di ...

Atp Finals – L’allievo supera il Maestro! Zverev elimina Federer : per lo svizzero si chiude un’annata orribile : Alexander Zverev supera Federer in due set e lo elimina dalle ATP Finals: si chiude un 2018 orribile per lo svizzero che fallisce i 3 obiettivi stagionali Wimbledon, n°1 e Finals Lo chiamano ‘Torneo dei Maestri’, ma come nella più classica delle frasi fatte, nella semifinale delle ATP Finals fra Federer e Zverev, è stato L’allievo a superare il maestro. Un anno dopo la sconfitta nel round robin, Zverev si prende la sua vendetta ed elimina ...

Federer Zverev - la semifinale delle Atp Finals 2018 in diretta LIVE : Si apre con Federer-Zverev il programma delle semifinali delle ATP Finals di Londra . Grande attesa per vedere all'opera lo svizzero, numero 3 del mondo, a caccia del settimo titolo di Maestro , l'ultimo risale al 2011, , che si troverà di fronte il Next Gen tedesco, di ben 16 anni più giovane. Roger, alla 16esima partecipazione e alla 15esima ...

LIVE Federer-Zverev - Semifinale Atp Finals 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima delle semifinali delle ATP Finals di tennis: alle ore 15.00 il vincitore del Gruppo Lleyton Hewitt, ovvero l’elvetico Roger Federer, sfiderà il tedesco Alexander Zverev, giusto secondo nel Gruppo Guga Kuerten. Entrambi arrivano a questa sfida con due vittorie ed una sconfitta: lo svizzero ha perso all’esordio contro Kei Nishikori, mentre il teutonico ha lasciato strada al ...

Atp Finals – Zverev lancia la sfida a Federer senza paura : “match duro - ma non mi accontento della semifinale” : Alexander Zverev lancia la sfida a Roger Federer in vista della semifinale delle ATP Finals: il tedesco cerca la vittoria e spiega di non volersi ‘accontentare’ Qulificatosi come secondo nel Gruppo A delle ATP Finlas, quello intitolato in onore di Guga Kuerten, Alexander Zverev guarda con fiducia alla sfida contro Roger Federer. Il talentino tedesco, secondo nel suo girone solo ad un super Novak Djokovic, ha spiegato alla ...

Tennis - Atp Finals 2018 : le semifinali. Djokovic dà la rivincita ad Anderson - Federer sogna i 100 e attende Zverev : Alle ATP Finals 2018 di Londra è arrivato il giorno delle semifinali. Si conoscerà oggi chi saranno i due protagonisti che domani si contenderanno lo scettro di “maestro dell’anno”. La composizione delle due partite lascia apertissima la possibilità di una finale tra Roger Federer e Novak Djokovic, sicuramente la più attesa e voluta dal mondo del Tennis, ma alla quale almeno due persone, Alexander Zverev e Kevin Anderson, non ...

Tennis - Atp Finals 2018 : le semifinali. Djokovic dà la rivincita ad Anderson - Federer sogna i 100 e attende Zverev : Alle ATP Finals 2018 di Londra è arrivato il giorno delle semifinali. Si conoscerà oggi chi saranno i due protagonisti che domani si contenderanno lo scettro di “maestro dell’anno”. La composizione delle due partite lascia apertissima la possibilità di una finale tra Roger Federer e Novak Djokovic, sicuramente la più attesa e voluta dal mondo del Tennis, ma alla quale almeno due persone, Alexander Zverev e Kevin Anderson, non ...

Federer-Zverev e Djokovic-Anderson - Semifinali Atp Finals tennis 2018 : programma - orari e tv. Come vederle in streaming : Erano i quattro che dovevano raggiungere le Semifinali, sono i quattro che ce l’hanno fatta: Roger Federer, Alexander Zverev, Novak Djokovic e Kevin Anderson sono ancora tutti lì, pronti a darsi battaglia alla O2 Arena di Londra per agguantare l’accesso alla finale. Lo svizzero ha rischiato parecchio per effetto della sconfitta iniziale con Kei Nishikori, ma alla fine ha saputo ritrovare le chiavi del proprio gioco per la ...