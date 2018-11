Astronomia | W2246-0526 | la galassia sfavillante che divora le sue vicine

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) È una presenza ingombrante ed è impegnata a fare piazza pulita nel suo vicinato, diventando sempre più luminosa a danno di tre malcapitate confinanti: la prepotente in questione è Wise J224607.55-34.9, unadistante scoperta dal telescopio spaziale Wise della Nasa nel maggio 2015 e recentemente oggetto di nuove osservazioni condotte con il telescopio Alma dell’Eso. I risultati di questa campagna, che ha evidenziato il fenomeno di cannibalismo messo in atto dalla, sono stati pubblicati su Science (articolo: “The multiple merger assembly of a hyperluminous obscured quasar at redshift 4.6”); lo studio, coordinato dall’Università Diego Portales di Santiago del Cile, è frutto di un gruppo di lavoro internazionale, che annovera anche rappresentanti del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. La, chiamata in breve, presenta un’eccezionale luminosità, pur ...