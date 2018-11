ASSEMBLEA REGIONALE | bando per la selezione di 11 consiglieri parlamentari

ASSEMBLEA REGIONALE Siciliana : approvata vendita diretta dei prodotti agricoli : ARS, approvata la vendita diretta dei prodotti agricoli , Ragusa: “Opportunità imprenditoriale per il produttore e tracciabilità per il consumatore

Tommaso Calderone - ASSEMBLEA REGIONALE siciliana - FI - : 'Regole certe - contro chi mette in pericolo la salute dei siciliani' : Su iniziativa dell'on. Tommaso Calderone è stato depositato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge in merito alla tutela della salute pubblica, mediante disposizioni sanzionatorie per ...