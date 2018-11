Assemblea Pd | Zingaretti | “Tutti a primarie | siano aperte | via 2 euro per votare

ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 novembre 2018) “Farò di tutto per aprire una nuova stagione, perché una stagione politica si è conclusa, non lo ho detto io, lo hanno detto gli elettori. Non si deve tornare indietro verso formule che hanno fallito, ma non si deve nemmeno rimanere fermi”. Così Nicola, candidato alla segreteria Pd in vista del prossimo Congresso dem, all’nazionale del partito in corso a Roma. “Mi auguro che le regole punteranno alla massima partecipazione delle persone al nostro programma congressuale”, ha rivendicato, lanciando un appello per la partecipazione: “Venite aalle, aiutatemi a cambiare questo partito”. Ma il presidente della Regione Lazio ha glissato, senza voler replicare, sulla mancata partecipazione di Matteo Renzi all’. Così come sulla possibile strategia dell’ex segretario, con la volontà di ...