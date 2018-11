Assemblea Pd | la critica della delegata ai vertici | “Ritiratevi tutti” Poi s’infuria

M5s Veneto - Assemblea “autoconvocata” critica la linea su Pedemontana e governo con Lega. Consigliere 5 stelle li filma : Si definiscono semplicemente gli “autoconvocati” del Movimento 5 stelle in Veneto . Un’ottantina di persone si sono incontrate a Salzano, in provincia di Venezia, per un’ assemblea durante la quale è stata contestata la linea ufficiale M5s. Sotto accusa sia la linea nazionale che quella locale, partendo innanzitutto dalla Pedemontana Veneta, la superstrada a pagamento che attraverserà le province di Vicenza e Treviso, contro cui il M5s ...

Salvini diserta l'Assemblea - Unindustria lo bacchetta. E critica la Raggi : "La Capitale è ferma" : Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, non ha partecipato all'assemblea di Unindustria "per un improvviso impegno". Unindustria lo ha bacchettato per la sua assenza: "Non credo che esprimere posizioni sia un elemento di negatività- ha detto il presidente Filippo Tortoriello, informando la platea dell'assenza del ministro dell'Interno- siamo fortemente dispiaciuti" per il mancato "confronto".Nella sua relazione Tortoriello non era ...