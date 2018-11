Ascolti tv | Tale e Quale show trionfa mentre Scherzi a Parte va ancora giù

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Scherzi a Parte crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 00.5 – la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.25 – la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share (Scherzi a Parte a Parte della durata di 4 ...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Bonolis crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share. Su Rai2 Nemo ha interessato 1.013.000 spettatori pari al 4.62% di share. Su Italia 1 Self/less ha intrattenuto 904.000 ...

Ascolti TV | Venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Tale e Quale Show e Scherzi a Parte (in sovrapposizione 20.41% vs 20.17%) : Scherzi a Parte - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share. In sovrapposizione, dalle 21.40 alle 24.10, Rai 1 sigla il 20.41% con 4.089.954 spettatori e Canale 5 sigla il 20.17% con 4.043.149 spettatori. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha ...

Ascolti Tv di venerdì 2 novembre 2018 - che sfide a Tale e Quale! Bene Quarto Grado e Stella Pende : Analizziamo gli Ascolti tv di venerdì 2 novembre 2018 . Su Rai1 Tale e Quale Show - Il Torneo ha appassionato una media di oltre 4 milioni e 200 mila spettatori, pari al 21% di share. Il successo ...

