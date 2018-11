Arrestato per errore | torna a fare il soldato dopo 7 anni Sono rinato

Milano - nasconde droga in 29 aiuole del parco Sempione : Arrestato per spaccio : Aveva sottovalutato il fiuto dei cani antidroga: un 26enne è finito in manette in seguito ai controlli effettuati dalla polizia locale

Cremona - minacce e molestie sessuali per mesi a medici e infermiere : Arrestato : L'uomo, durante e dopo il ricovero al reparto infettivi dell'Ospedale maggiore, palpeggiava le dottoresse e minacciava di morte il primario

Aveva in casa 600 grammi di cocaina per almeno 100mila euro : Arrestato sessantenne : I dettagli dell'operazione, condotta dai carabinieri di Termoli, illustrata oggi in una conferenza stampa. Dalla droga sequestrata ricavabili circa 2.500 dosi. Ora si cerca la provenienza e la ...

Genova - 8mila file di video di minori sul computer : Arrestato operaio 40enne : Lo hanno trovato in possesso di migliaia di video a sfondo pedopornografico, precisamente 8.000. Un 40enne di Rapallo, nel genovese, è finito così nei guai. Il fermo dell'uomo è avvenuto su un'ordinanza emessa dal tribunale di Genova, la stessa eseguita dalla Polizia Postale. Una volta che i militari si sono recati nell'abitazione dell'uomo hanno passato al setaccio il suo pc, trovando gli scandalosi file. Gli stessi mostravano migliaia di foto ...

Choc a Qualiano : bidello Arrestato per abusi su alunno : Una bruttissima vicenda di cronaca arriva da Qualiano , dove i Carabinieri hanno arrestato un collaboratore scolastico di 63 anni con l'accusa di avere più volte abusato sessualmente di un alunno di una scuola elementare della ...

Venezia : X-Law predice reato - Arrestato per furto in hotel un italiano (2) : (AdnKronos) - Il ladro accortosi di essere stato scoperto ha tentato la fuga attraverso la porta che aveva infranto e si è diretto verso la zona riservata ai taxi, lì ha trovato la Volante. Ci sono voluti pochi attimi per arrivare all’arresto dalla segnalazione al 113 del portiere, alla nota diramat

Venezia : X-Law predice reato - Arrestato per furto in hotel un italiano : Venezia, 16 nov. (AdnKronos) - Solo pochi giorni fa, presso la Questura di Venezia è stato presentato il sistema X- LAW una soluzione digitale che permette di prevenire i reati predatori urbani, grazie a un sofisticato algoritmo di tipo euristico, elaborato da un ispettore della Questura di Napoli.

Ottomila video e foto pedopronografici : Arrestato uomo già condannato per violenza sessuale su minori a Genova : Una montagna di materiale pedopornografico. La polizia postale di Genova ha arrestato un uomo a cui è stata trovata in casa un'ingente quantità di file con minori. La polizia ha sequestrato 8 mila ...

Pedofilia - Arrestato un operaio a Rapallo. Aveva 8mila video in casa : La polizia postale di Genova ha arrestato un uomo a cui è stato trovato in casa materiale pedopornografico. La polizia ha sequestrato 8 mila file molti dei quali meticolosamente catalogati per età delle bambine, alcune anche infanti, e per tipologia di video spesso particolarmente violenti. L'arrestato è un operaio edile di 40 anni residente a Rapallo. L'uomo in passato ha subito una condanna per tentata rapina e violenza ...

Trapani : minaccia di morte la madre con coltello - Arrestato per maltrattamenti : Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - minaccia la madre con un coltello e viene arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. E' accaduto a Mazara del Vallo (Trapani). I Carabinieri della Aliquota Radiomobile, guidati per lo specifico servizio dal Maresciallo Fontana, hanno

Francesco Raiola - militare Arrestato per errore/ Reintegro dopo 7 anni 'felice di tornare a servire lo Stato' - IlSussidiario.net : Francesco Raiola, militare arrestato per errore reintegrato dopo 7 anni: da domani potrà tornare in servizio, la gioia del 37enne: 'fiducioso'.

Avenatti difende le donne da Trump e viene Arrestato per le botte a una donna : Roma. L’avvocato di Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, Michael Avenatti, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Los Angeles: avrebbe picchiato la sua ex moglie tanto da lasciarle il viso tumefatto. Una notte in prigione e 50 mila dollari di cauzione dopo, è tornato a casa. Si dichiara inn