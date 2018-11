Argentina | ritrovato il sottomarino che scomparse nell' Atlantico un anno fa

Argentina - ritrovato il sottomarino Ara San Juan : era scomparso un anno fa con 44 persone a bordo : Il sottomarino Ara San Juan è stato ritrovato a 800 metri di profondità in fondo all’Oceano Atlantico, al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. Lo ha annunciato la Marina Argentina a un anno e due giorni dalla scomparsa, avvenuta il 15 novembre 2017. A bordo c’erano 44 membri dell’equipaggio. Il ritrovamento è stato possibile grazie ad un sommergibile telecomandato dall’impresa americana Ocean Infinity, ...

Argentina - ritrovato il sottomarino scomparso un anno fa : a bordo 44 morti : Il relitto dell’Ara San Juan è stato localizzato in fondo all'Oceano Atlantico, a 800 metri di profondità al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. La conferma della Marina Argentina . Era sparito il 15 novembre del 2017 con a bordo 44 persone.Continua a leggere

Argentina : ritrovato sottomarino Marina : ANSA, - BUENOS AIRES, 17 NOV - La Marina Argentina ha annunciato questa mattina il ritrovamento, in fondo all'Oceano Atlantico, del sottomarino ARA San Juan, scomparso un anno fa con 44 membri di ...

In Argentina ritrovato il relitto del sottomarino San Juan scomparso 1 anno fa - : Le forze navali argentine h anno dichiarato che il sottomarino San Juan scomparso nel novembre 2017 è stato ritrovato . "Il ministero della Difesa e la Marina Militare dell' Argentina riferiscono che, ...

Argentina - ritrovato il sottomarino affondato un anno fa : 44 morti - : Il relitto dell'Ara San Juan è stato localizzato in fondo all'Oceano Atlantico, a 800 metri di profondità al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. Era sparito il 15 novembre del 2017

Argentina - ritrovato sommergibile perso : 8.15 La Marina Argentina ha annunciato il ritrovamento, in fondo all'Oceano Atlantico, del sottomarino Ara San Juan, scomparso un anno fa con 44 membri di equipaggio. Il sottomarino è stato individuato a 800 metri di profondità al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. La Marina ha riferito che il ritrovamento è stato possibile grazie a un sommergibie telecomandato dalla nave Usa Ocean Infinity,ingaggiata proprio per la ricerca.Due ...