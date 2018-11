Argentina | il padre di uno dei marinai deceduti | “Speriamo nel recupero dei corpi”

meteoweb.eu

(Di sabato 17 novembre 2018) “Posso solo dire che siamo commossi per questa notizia. Chiedevamo giustizia e verita’ e per lo meno ora sappiamo dove stanno i nostri figli. Speriamo che i loro corpi possano essere recuperati. In tal modo noi potremo dare loro l’estremo saluto e recuperare la pace”. Lo ha detto ai media argenti Jorge Villareal,di uno deinel sottomarino Ara San Juan scomparso un anno fa e individuato nell’oceano Atlantico la notte scorsa. Intorno alla mezzanotte locale (le 4 italiane), il ministro della Difesa argentino ha confermato per telefono la localizzazione del sottomarino al presidente Mauricio Macri, mentre una delegazione di famigliari dei 44 membri dell’equipaggio, a bordo della nave norvegese ‘Seabed Constructor’, ha informato il resto dei parenti a terra. L'articolo, ildi uno dei: ...