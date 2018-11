Apple iPad domina le vendite nel mercato dei tablet | Surface Go guida i convertibili

Ecco gli accessori Apple USB-C e il nuovo caricabatterie di iPad Pro 2018 - : Adattatore da Jack audio a USB-C 1 di 5 Intanto Apple ha aggiunto anche un inedito connettore USB-C con minijack , già presente nel mondo dei telefoni Android, che viene venduto ovviamente a parte , ...

iPad Pro - Apple reinventa il tablet : un tuttoschermo potente e magnetico : Abbiamo provato la nuova generazione del dispositivo della Mela e i suoi accessori e la nuova Pencil. Ecco com'è

iPad Pro - Apple reinventa il tablet : un tuttoschermo potente e magnetico : Questo nuovo Pro mostra probabilmente il design complessivo che più si avvicina all'idea originale del tablet Apple, concepita quando c'era ancora Steve Jobs , che mostrò al mondo il primissimo iPad ...

Apple iPad Pro 12 - 9" - la prova in anteprima : La Stampa, assieme a pochissime altre testate al mondo, ha potuto provare in anteprima il modello da 12,9' con connessione cellulare, lo stilo di nuova generazione e la custodia con tastiera Smart ...

Apple non rivelerà più il numero di iPhone - iPad e Mac venduti in ogni trimestre : Apple ha da poco annunciato i risultati di vendite dell’ultimo trimestre. Questo ha evidenziato un numero di iPhone venduti abbastanza alto, ma che si aggira intorno alle stesse cifre registrate nello stesso periodo dell’anno scorso; anche leggi di più...

Perché Apple non dichiarerà più quanti iPhone - iPad e Mac vende : (Foto: LaPresse) Ormai quasi al termine del suo anno d’oro, il gigante della tecnologia Apple ha dichiarato che non renderà più pubblici i dati riguardo al numero di dispositivi hardware venduti. Dagli iPhone agli iPad. L’annuncio è arrivato dal direttore finanziario della compagnia, l’italiano Luca Maestri, durante una chiamata con gli analisti nella giornata di ieri. Maestri ha affermato che quel dato “non rappresenta necessariamente la forza ...

iPad Pro - il nuovo tablet di Apple appare su GeekBench e sembra essere davvero potente : Il nuovo iPad Pro, presentato solo qualche giorno fa da Apple a Brooklyn, appare sul database di GeekBench, la famosa applicazione di benchmark per processori multipiattaforma, con un sistema di punteggio che separa le prestazioni single-core leggi di più...

iPad Pro 2018 : Apple aumenta il prezzo delle riparazioni per i nuovi arrivati : Per Apple, si sa, ogni occasione risulta buona per poter aumentare il prezzo di qualche prodotto o servizio. Questa volta è giunto il momento di aumentare le riparazioni fuori garanzia per i due nuovi iPad leggi di più...

Il nuovo iPad di Apple è potente come una Xbox One S : Durante un evento Apple ha annunciato un nuovo modello di iPad Pro e, apparentemente, è incredibilmente potente. come riporta Gamespot, John Ternus di Apple ha fatto notare a un certo punto che il dispositivo è graficamente potente come Xbox One S. Il sistema vanta un nuovo chip Bionic A12X che Apple afferma di avere "una grafica 2 volte più veloce". Ha una CPU a otto core e sette GPU core."Per dirla in un altro modo, l'iPad Pro offre ...

Abbiamo provato i nuovi iPad Pro. Le impressioni a caldo dei tablet Apple : Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro Il nuovo iPad Pro NEW YORK – Sapevamo quasi tutto ma, come al solito, tanto il diavolo quanto il genio stanno nei dettagli. In questo caso, l’iPad Pro da 11 e da 12.9 pollici sono veramente qualcosa di più e di nuovo. Cominciamo dal cuore dell’iPad Pro. Il ...

Apple : nuovi iPad a tutto schermo - MacMini più potenti e display retina per Macbook Air : Oggi a New York, alle 15:00 ora italiana, Apple ha presentato un nuovo Macbook Air, tutto ridisegnato e il nuovo Mac Mini. Novita' anche per la categoria iPad, dove viene introdotto il nuovo iPad Pro mantenendo però il vecchio desing. Macbook Air 2018 Il keynote si apre proprio con la presentazione del nuovo Macbook Air, il notebook che ''ha cambiato l'industria'' dice Cook. Tra le novita' più importanti di questo nuovo portatile è lo schermo, ...

Apple lancia i nuovi MacBook Air - Mac Mini e iPad pro : New York, askanews, - Rivoluzione in casa Apple; la mela morsicata lancia le nuove versioni del suo tablet, l'iPad Pro - che diventa più grande - e del computer portatile, il MacBook Air, assieme a ...