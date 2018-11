Antonella Ruggiero pubblica l' opera antologica Quando facevo la cantante con 115 brani

«Quando facevo la cantante» - Antonella Ruggiero celebra se stessa con 115 brani in un maxi cofanetto con sei cd : É forse la più sofisticata cantante italiana, eppure non ama le luci troppo calde dei riflettori. Ama raccontarsi, questo sì, e a voce, ma non in parole. Perlomeno, non in prosa. Antonella Ruggiero ...