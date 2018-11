Angela Merkel riconosce di aver sbagliato nella politica migratoria

Germania - giovani Cdu imbarazzano Angela Merkel : i militanti cantano l'inno nazista : È la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli quando alcuni giovani militanti della Cdu, il partito di Angela Merkel, intonano una canzone della Wehrmacht, l'esercito tedesco ai tempi di Hitler. Un video che, comprensibilmente, sta mettendo in grave imbarazzo il partito guidato dalla cancelliera tedesca.A quanto riferiscono il quotidiano berlinese Tagesspiegel e il sito online dello Spiegel, un gruppo di militanti della Junge ...

Una lettera d'amore per Angela Merkel da uno dei massimi scrittori tedeschi : ... quando sull'onda più alta della crisi migratoria oltre un milione di stranieri fu accolto un Germania, grazie alla cosiddetta 'politica delle porte aperte' della cancelliera. Fu allora, dice Walser, ...

Perché ci metteremo poco a rimpiangere la lungimiranza di una leader come Angela Merkel : Finisce l'èra di Angela Merkel . Nel 2021, la donna più potente del mondo uscirà dalla scena politica tedesca. Una decisione difficile ma inevitabile dopo i risultati delle ultime tornate elettorali in Baviera e in Assia. Forse avrebbe dovuto lasciare prima: tredici ...

Angela Merkel - voci sul terrificante complotto contro Angela Merkel : il 'sicario' con cui la fa ammazzare : contro di lui, però, depone il passato: sempre il Corsera sottolinea come incarni 'la vecchia Cdu tedesco-occidentale', forse troppo vicina al mondo delle imprese a dominanza maschile. Ed è qui che ...

Chi prenderà il posto di Angela Merkel? : Dopo che la cancelliera tedesca ha annunciato che non si ricandiderà alla guida del suo partito, si sono fatti avanti in molti: i più accreditati sono tre The post Chi prenderà il posto di Angela Merkel? appeared first on Il Post.

Angela Merkel : l'addio che fa tremare l'Europa : Con queste parole Angela Merkel ha annunciato la sua volontà di uscire dalla scena politica tedesca ed europea, un addio che potrebbe

Angela Merkel lascia la Cdu : 'Così avrò ancora più influenza internazionale' : Merkel ha annunciato ieri che non correrà per la presidenza della Cdu a dicembre e che resterà cancelliera fino alla fine del mandato, nel 2021, e a quel punto si ritirerà dalla politica.

Angela Merkel dice addio a un mondo che non comprende più : Selfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migranti«Non sono nata cancelliere», concludeva ieri Angela Merkel il suo annuncio in conferenza stampa, di non volersi più ricandidare alla guida della CDU, al congresso del partito che si terrà in dicembre ad Amburgo. Così come non intende ricandidarsi per una ...

Che Europa sarà senza Angela Merkel? : Angela Merkel in una delle sue ultime apparizioni. (Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/Getty Images) La mattina dopo aver perso l’11% dei voti nelle elezioni regionali in Assia, lo stato tedesco dove si trova Francoforte, Angela Merkel ha annunciato che terminerà il mandato come Cancelliera ma poi si ritirerà dalla politica. Finisce, di fatto, un ciclo politico durato 13 anni, segnato dalla moderazione e dalla difesa dei pilastri del pensiero ...

Perché Angela Merkel ha deciso di lasciare la politica - ma solo un pezzo alla volta : L'altro quello di mantenere in vita, oltre i tempi del suo ritiro, la sua eredità politica, che è quella di un esponente di centro che guarda al centro, ed è preoccupato dalla destra. La questione ...

Angela Merkel lascerà la politica nel 2021 : 'Ho perso - finisco la legislatura e mi ritiro' : Angela Merkel lascera' la politica. Ha deciso che, allo scadere del suo mandato previsto nel 2021, non rinnovera' la sua candidatura a cancelliere della Germania. Un annuncio che rappresenta un vero e proprio spartiacque nella storia tedesca, segnata nell'ultimo decennio dalla prima donna al timone del Paese teutonico. Angela Merkel ha inteso sottolineare come sia il momento di aprire un nuovo capitolo, palesando l'intenzione di mettersi da ...

Dopo il nuovo insuccesso in Assia Angela Merkel preannuncia l'addio : 'Non mi ricandido' : La Cancelliera ha deciso di lasciare la politica nel 2021, Dopo 18 anni al potere, alla scadenza del suo quarto mandato. 'Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma cosi non si può andare avanti' ha detto -

Le quattro decisioni di Angela Merkel che hanno cambiato l’Europa : Dall’apertura ai migranti siriani all’accordo tra Ue e Turchia, dalla messa al bando del nucleare fino all’appoggio a Mario Draghi per la guida della Bce: le 4 decisioni di Angela Merkel che hanno cambiato volto alla Germania e all’Europa...

Luigi Di Maio loda Angela Merkel : 'Donna di parola' : In pratica, che lascerà la politica. 'La Merkel ha perso le elezioni e ha dichiarato che non si ricandiderà né come cancelliera, né alla guida del suo partito. È una donna di parola e devo ...