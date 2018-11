Ambiente | il Wwf presenta il check-up su Parchi nazionali e Aree marine protette

DL Genova - il WWF : “Sull’Ambiente non si deroga” : Sull’ambiente non si deroga. Lo dice il WWF annunciando che se ci sarà l’approvazione al Senato del testo approvato dalla Camera del decreto Genova (dl n. 109/2018) senza modifiche, l’associazione è pronta ad azioni per la difesa del territorio, delle acque della salute e della filiera agroalimentare, messe a rischio sulla norme riguardanti il condono di Ischia (art. 25 del decreto) e lo spargimento dei fanghi da depurazione sui nostri campi ...

WWF : “Bisogna colorare di verde una finanziaria grigia. Il cambiamento inizi dall’Ambiente” : “Bisogna colorare di verde una finanziaria grigia“: lo chiede il WWF che rileva come “nella Manovra 2019 non ci sia alcun tratto originale, né strumento innovativo che determini un netto cambio di rotta rispetto al passato. Si resta sull’ordinario destinando alle politiche ambientali (difesa del mare e del suolo, bonifiche, aree protette, ISPRA e CITES, commercio internazionale di specie protette) 522 milioni di euro, pari a ...

Ambiente - WWF : il 60% della fauna selvatica spazzato via in 44 anni : “La natura è la nostra unica casa e l’unica strada che abbiamo per salvarla (e salvarci) è lanciare un Global Deal per la natura e le persone capace di invertire il drammatico trend della perdita della ricchezza della vita sulla Terra, base del nostro benessere e del nostro sviluppo, agendo con urgenza per garantire in modo sostenibile l’alimentazione a una popolazione crescente, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C e ripristinare i ...

Ambiente : Wwf - agire subito per fermare commercio illegale specie - 2 - : ...una petizione per chiedere al ministro dell'Ambiente Sergio Costa la chiusura totale del commercio d'avorio in Italia e al Vaticano un gesto simbolico per contrastare il traffico d'avorio nel mondo. '...

MOLFETTA. COMUNICATO CONGIUNTO DI WWF - LEGAmbiente E STREGATTO CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI : Gli ANIMALI, però, non sono artisti, non scelgono di esibirsi negli spettacoli, o di vivere in gabbie strette e anguste. Per gli ANIMALI il circo è sofferenza. Un minuto dello spettacolo che fa ...

Ambiente - Urban Nature : con il WWF i giovani progettano il futuro “verde” della città : Rendere le città amiche della natura è un gioco da ragazzi: dai tetti verdi agli edifici viventi ‘amici’ di rondini e rondoni (uccelli ‘mangia-zanzare’ per eccellenza), dai giardini mediterranei per gli insetti impollinatori ai murales ambientali per dare un tocco di verde al grigio del cemento e poi recupero di aree degradate limitrofe alla scuola, adozione di un stagno con essenze autoctone, formazione di studenti ‘ciceroni’ a bordo di ...

Bussi - Wwf e LegAmbiente : “Sentenza da incubo - bonifica in salita” : “La sentenza della Cassazione, ribaltando le conclusioni della Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila, ha sancito che non ci sono o non sono individuabili colpevoli per quella che è stata definita la discarica abusiva più grande d’Europa. Una situazione paradossale, che complica anche le prospettive di bonifica, per la quale il futuro e’ a questo punto di nuovo tutto da scrivere”. Lo affermano Wwf e ...