Amanda Lear compie 79 anni | cosa fa oggi

Scherzi a parte - puntata 9 novembre 2018 in diretta - Amanda Lear : [live_placement] Stasera, venerdì 9 novembre, torna su Canale 5 con una nuova edizione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging. Come si legge nel comunicato stampa di lancio, gli Scherzi, quest’anno mirano ad essere 'totalmente rivoluzionari e innovativi, vere e proprie narrazioni cinematografiche' con tanto di 'colonne sonore, grafiche, effetti speciali, citazioni da film e serie tv ...

Scherzi a Parte 2018 : via Le Iene - Bonolis si fa carico della nuova edizione. Barbara D’Urso e Amanda Lear tra le ‘vittime’ della prima puntata : Paolo Bonolis e Ciro Immobile - Scherzi a Parte Dopo tre anni, torna Scherzi a Parte. Quattro puntate nel venerdì di Canale 5, dal 9 al 30 novembre, con Paolo Bonolis di nuovo mattatore nell’ormai storico show di Mediaset, ‘rinvigorito’ nel 2015 proprio dal conduttore romano insieme a Le Iene. Staff e autori del programma di Italia 1, però, non fanno Parte della nuova edizione. Scherzi a Parte 2018: le ‘vittime’ ...

Amanda Lear e l'insulto pazzesco contro la contessa De Blanck : Momento rovente ieri sera a Cr4, la nuova trasmissione di prima serata di Rete 4 condotta da Piero Chiambretti. Il conduttore punzecchia Amanda Lear sulle note voci secondo cui lei, in realtà, sarebbe un uomo. In particolare, mostra un filmato in cui Patrizia De Blanck formula accuse precise. "Io stavo a Parigi con Amanda Lear che era ancora un ragazzo e si chiamava Peki D’Oslo, ora ve lo dico”, ha detto la starlette. Amanda Lear ha dato una ...

Amanda Lear : «Il mio amore per Dalì (e per sua moglie)» : The Spanish painter Salvador Dali with his model and muse Amanda Lear during of the filming of the Spanish TV program ?Doble Imagen? at his home in Port Lligat, 26th January, 1969, Girona, Spaiin. (Photo by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images) «La vuole sapere la cosa più strana del mio ménage-à-trois, con Salvador Dalì e Gala (Éluard Dalí, moglie del pittore, ndr)? La curiosità della gente, che non finisce mai», mi dice Amanda Lear, ridendo. «Ma ...

Amanda Lear contro Asia Argento : Amanda Lear attacca Asia Argento, rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di “X Factor”. L’ artista francese,sembra instancabile ed ha ammesso, in un’intervista al “Corriere della Sera”, di essersi candidata per il posto lasciato libero da Asia Argento, esclusa da “X Factor” in seguito allo scandalo per la relazione con l’attore, allora minorenne, Jimmy Bennett. «Ho detto agli ...

Amanda Lear contro Asia Argento : «Mi ero proposta per X Factor - io non pago i minorenni» : Amanda Lear attacca Asia Argento , rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di X Factor . Grande Fratello Vip 2018: per le Donatella, Walter Nudo e ...

Amanda Lear contro Asia Argento : 'Mi ero proposta per X Factor - io non pago i minorenni' : Amanda Lear attacca Asia Argento, rivelando anche di essersi proposta al suo posto come giudice della prossima edizione di X Factor. L'eclettica ed eterna artista francese, infatti, sembra ...

X-factor : Amanda Lear si propone al posto di Asia Argento. L’immediato rifiuto da parte della redazione : Amanda Lear confessa al Corriere della Sera di essersi proposta alla produzione di X Factor 2018 in sostituzione di Asia L'articolo X-factor: Amanda Lear si propone al posto di Asia Argento. L’immediato rifiuto da parte della redazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amanda Lear : "Mi ero proposta a X Factor per sostituire l'Argento - mi hanno detto di no" : Chi sostituirà Asia Argento a X Factor non è dato saperlo. Sembra decaduta l'ipotesi Sfera Ebbasta, così come i nomi di Elio e Nina Zilli, ma anche il ritorno dell'attrice sembra assai improbabile. Gli appassionati del programma attendono con ansia la comunicazione ufficiale da parte della produzione del talent di SkyUno (anche perché i live inizieranno tra meno di un mese e i concorrenti devono cominciare a lavorare con il nuovo coach ...

XFactor - Amanda Lear provoca Asia Argento : "Io non pago i minorenni" : "Io, quando è stata eliminata Asia Argento per lo scandalo del ragazzino, mi sono proposta a X Factor. Ho detto: state tranquilli che io non pago minorenni, non mi interessano e tra l"altro dargli 350mila euro come ha fatto Asia Argento sarebbe pura follia, al massimo 50 euro". La sempreverde Amanda Lear è diretta, dissacrante e ironica come sempre.Cinquant"anni di carriera non banali tra arte, moda, musica e cinema, tra Salvador Dalì e David ...

X Factor 2018 - Amanda Lear : ‘Mi ero proposta al posto di Asia Argento - io non pago i minorenni’ : Modella, cantante (con 27 milioni di dischi venduti), personaggio tv, attrice, artista, compagna e musa di personaggi del calibro di David Bowie e Salvador Dalì ora doppiatrice al cinema con Gli incredibili 2 in cui dà la voce alla stilista Edna, Amanda Lear è stata ed è molte cose ma non sarà il prossimo giudice di X Factor. L’intervista, Amanda Lear: ‘David Bowie mi ha pagato le lezioni di canto’ Amanda Lear in una intervista a ‘Liberi ...