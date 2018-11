AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO La sfida a Maria De Filippi con Ora o mai più | Zecchino

Giovanna Civitillo - frattura al braccio per la moglie di AMADEUS : ecco cosa è successo : Una piccola disavventura, anche se poteva andare peggio: Giovanna Civitillo , ballerina e showgirl campana nota soprattutto per essere la moglie del conduttore Amadeus , ha infatti riportato una...

Moglie AMADEUS : come sta Giovanna Civitillo dopo l’incidente : Giovanna Civitillo incidente: come sta la Moglie di Amadeus Giovanna Civitillo ha avuto un incidente. Sui suoi profili Instagram ha mostrato ai fan che cosa le è successo. Nell’ultima foto postata, si è mostrata con il broncio e non può essere altrimenti dal momento che si è fatta male cadendo dall’hoverboard. La Moglie di Amadeus è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. La showgirl si è beccata una frattura composta per ...