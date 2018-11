Alpi | duro lavoro per il ritorno alla normalità | massimo impegno per la gola dei Serrai

meteoweb.eu

(Di domenica 18 novembre 2018) Salgono a tre i potabilizzatori della Regione Emilia-Romagna attivi per assicurare l’approvvigionamento idrico nel comune di Rocca Pietore, nell’alto Agordino, in Veneto, duramente colpito dal maltempo delle settimane passate. Posizionati all’ingresso delladeidi Sottoguda, hanno scongiurato il rischio di evacuazione per chi vive nel centro abitato. L’ultimo è diventato operativo nelle ore scorse. Come gli altri due già presenti, è partito dal magazzino di Hera a Pavullo, nel modenese. “Abbiamo risposto a una richiesta della Regione Veneto mettendo a disposizione questi preziosi strumenti, parte integrante della colonna mobile dell’Emilia-Romagna: l’impiego dei potabilizzatori è stato fondamentale per continuare a fornire acqua potabile a servizio dei circa mille abitanti del piccolo borgo, ai piedi della Marmolada, ed è un aiuto ...