Allerta Meteo Toscana | cricità gialla per forte vento a Firenze

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla per rischio idrogeologico : La direzione generale della Protezione civile della regione Sardegna ha trasmesso l’avviso di Allerta gialla di rischio idrogeologico localizzato dalle ore 14:00 di sabato 17/11/2018 e sino alle ore 23:59 di sabato 17/11/2018 ad Iglesiente, Campidano, Città Metropolitana di Cagliari, Province di Oristano, Nuoro, Sassari e sud della Sardegna. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla per rischio idrogeologico sembra essere il ...

Allerta Meteo - irruzione fredda sull’Italia : weekend di maltempo - allarme per il forte vento - poi Lunedì arriva il “Ciclone di Neve” [MAPPE] : 1/17 ...

Allerta Meteo - il fronte freddo irrompe sull’Italia : temperature in picchiata - forti venti di bora e grecale e violenti temporali al Sud [MAPPE] : 1/20 ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità gialla per vento forte : Codice giallo per il rischio di vento domani, venerdì 16 novembre, dalle 5 alla mezzanotte, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno e Pisa, ossia lungo i bacini dell’Arno, dell’Ombrone Pistoiese e del Serchio. Lo dice la Sala della Protezione civile della Regione Toscana spiegando che aria fredda dall’Europa orientale portera’ rinforzo dei venti di grecale da nord-est sulla Toscana con forti ...

Allerta Meteo - irrompe il freddo dai Balcani : forti venti di bora e grecale - temperature in picchiata [MAPPE] : 1/18 ...

Allerta Meteo Piemonte : correnti da Est - arriva il freddo : L’estate di San Martino’ – anche oggi quasi 18 gradi nel centro di Torino, oltre 16 nelle Langhe e nel Roero, zero termico a 3.400 metri – è agli sgoccioli. Venerdì arrivano sul Piemonte correnti orientali umide e fredde che abbasseranno bruscamente le temperature, portando le prime nevicate dell’anno all’altitudine di 1.000 metri. Tra le Alpi Cozie e Marittime – sono le previsioni di Arpa (Agenzia ...

Allerta Meteo - allarme per il maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Maltempo - Borrelli : “Presto un sistema di Allerta Meteo via app” : “Dal 20 agosto abbiamo già contato 45 vittime per il Maltempo. Abbiamo un territorio giovane, vulnerabile, con cospicui fenomeni di abusivismo. Stiamo investendo molto sulla conoscenza del rischio e sui corretti comportamenti portati avanti dai cittadini. Credo che il tempo sia maturo per mettere insieme un sistema di allerta individuale dei cittadini, con App che diano informazioni rapide e tempestive. E’ una cosa che faremo ...

Allerta Meteo - nuova tempesta in Italia nel weekend : forti piogge e vento all’estremo Sud - rischio alluvioni : Allerta Meteo – Con il fine settimana nel Mediterraneo arriverà una nuova tempesta che avrà il potenziale di portare pioggia e vento dall’Italia ai Balcani. I quantitativi di pioggia potranno raggiungere i 50-100mm in alcune zone, in particolare sull’estremo Sud dell’Italia e sulla Grecia meridionale. Considerato che alcune di queste aree hanno già ricevuto piogge intense in questa stagione, il suolo saturo favorirà il rischio alluvioni. “forti ...

Allerta Meteo - Venerdì 16 arriva il freddo e innesca un violento Ciclone Mediterraneo : sarà un weekend terribile al Sud : Allerta Meteo – L’AntiCiclone Sub-Tropicale che sta garantendo bel tempo e caldo anomalo in tutt’Italia ha i giorni contati: intanto, però, le temperature sono molto miti rispetto alle medie del periodo in tutte le Regioni. Le massime di oggi hanno raggiunto +24°C a Sassari, Alghero, Carbonia e Oristano, +23°C a Olbia, +22°C a Catania e Trapani, +21°C a Napoli, Palermo, Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Foggia, Cosenza, ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna. Resta per oggi l’Allerta arancione nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Meteo - Allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia. Ma domani torna il bel tempo : Prosegue l'emergenza maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali su Sicilia, Calabria e Lombardia. domani migliora un po' su tutto il Paese, con temperature anche in leggero aumento.Continua a leggere

Maltempo a Mazara - Randazzo - Lega - : Il sindaco non ha comunicato l´Allerta meteo : L'amministrazione comunale di Mazara del Vallo non ha informato per tempo i cittadini dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile. È chiaro che la prevenzione non può neutralizzare ...

Allerta Meteo in Sicilia - bombe d'acqua a Mazara del Vallo : La provincia di Trapani è alluvionata. Gravissimi i danni per lo staripamento del fiume Mazaro che ha travolto le abitazioni. La perturbazione si sta spostando verso Palermo, Catania e Siracusa -