Allarme per il mancato rientro | Soccorso alpino ad Acceglio per una ricerca persona

Brindisi - caos in aeroporto per un (falso) Allarme bomba. Ma era uno scherzo tra colleghi : caos all’aeroporto di Brindisi a causa di uno scherzo telefonico che segnalava la presenza di una bomba. Un dirigente stava predisponendo il piano di evacuazione davanti ai passeggeri quando è venuta a galla la verità. Del falso allarme sono stati immediatamente avvertirti i poliziotti che hanno identificato i dipendenti responsabili dello scherzo.Continua a leggere

Maltempo Veneto : “Arriva il gelo - Allarme per le verdure” : Nei campi sembra primavera, con fiori ed erbe spontanee quasi da raccogliere complici le insospettabili giornate di sole. Sale però la preoccupazione tra gli orticoltori per l’arrivo dell’ondata di freddo annunciata nei prossimi giorni anche in Veneto. In pericolo le verdure coltivate all’aperto come cavoli, verze, cicorie e broccoli suscettibili al repentino abbassamento delle temperature. “Il gelo – sostiene ...

Maltempo - Coldiretti : Allarme gelo per le coltivazioni : L’annunciato arrivo del Maltempo con un forte abbassamento delle temperature e gelate trova le coltivazioni impreparate a difendersi dopo un autunno bollente in un anno che si classifica fino ad ora come il piu’ caldo da oltre due secoli, con un temperatura media superiore di 1,77 gradi rispetto alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che in pericolo ci sono soprattutto le verdure invernali coltivate all’aperto come cavoli, ...

Usa - è Allarme per la paralisi simil polio : 90 casi solo nel 2018 : Negli Stati Uniti adesso è scattata la paura per una malattia simile alla poliomielite , la mielite flaccida acuta , Afm,, che colpisce i bimbi sotto i 4 anni e che paralizza gli arti inferiori. solo ...

Allerta Meteo - Allarme per il maltempo del weekend : temporali e piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...

Governo - Allarme al Senato : pronto il rimpasto nelle commissioni per i 5 stelle ribelli : E' esplosa una nuova questione nel Governo giallo-verde. Poco prima dell'inizio del Consiglio dei ministri c'è stata infatti la bocciatura dell 'emendamento sul condono di Ischia. E al Senato è stato ...

L’Allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...

Under 21 - Di Biagio lancia l'Allarme : 'Troppo poco spazio per i giovani - se non giocano non migliorano' : Parole chiare quelle di Gigi Di Biagio , che ancora una volta ha posto l'attenzione sullo scarso utilizzo dei giovani italiani. Intervenuto in conferenza stampa per presentare le prossime amichevoli ...

Manovra : Corte conti - Istat e Ufficio Bilancio lanciano l'Allarme. Boccia : insufficiente per la crescita : nota sull'andamento dell'economia 05 ottobre 2018 Pil, Istat: fase discendente, prosegue crescita contenuta Nel terzo trimestre l'economia ha registrato una «battuta d'arresto, dopo 14 trimestri di ...

L'Istituto Superiore di Sanità : 'Allarme morbillo - la situazione non è sotto controllo' : ... non ci sono più casi autoctoni', sottolinea il presidente ISS spiegando che il risultato e' stato raggiunto grazie alla 'collaborazione di tutte le componenti della società: la scienza che ha messo ...

Liguria : rientrato Allarme dispersi nella zona di Pegli : Una buona notizia, dopo le tante tragedie dei giorni scorsi, arriva dalla Liguria. E' rientrato l'allarme dispersi sulle alture di Pegli, nella provincia di Genova, dove sono state rintracciate le...

Cecilia Rodriguez - Allarme per la sua salute : «Il corpo mi ha detto di rallentare» : Cecilia Rodriguez e il messaggio che preoccupa i fan: «Il corpo mi ha detto di rallentare». La sorella di Belen ha comunicato nelle stories di Instagram di «non essere...

Maltempo : “Non si tratta più di emergenza - ma di pericolo permanente” - l’Allarme del presidente Casellati : E’ necessaria una maggiore tempestività nella ricostruzione perché ”non si tratta più di emergenza, siamo di fronte a un pericolo permanente’‘. E’ quanto dichiarato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, oggi in visita nella zone del Veneto maggiormente colpite dal Maltempo. Per Casellati l’azione del governo ”dovrà essere necessariamente tempestiva”, ponendo il Veneto come ...

Allarme per Tim - Vivendi accusa Elliott : Telecom sprofonda in Piazza Affari,-4,83% a un prezzo di 51 centesimi, all'indomani della presentazione dei conti dei primi nove mesi che a causa della svalutazione, principalmente, della rete fissa ...