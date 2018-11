Alla manifestazione Si Tav si alza la stella di Cirio : sarà lui il candidato del centrodestra alle Regionali : Attorno al palco allestito da Forza Italia in piazza del Municipio per dire si Alla Tav diventa definitiva, per il partito di Berlusconi ma anche per gli alleati di Lega e Fratelli d’Italia, la candidatura dell’eurodeputato Alberto Cirio Alla presidenza della Regione la prossima primavera. Lo comunica per primo il presidente Antonio Tajani, ma sem...

'Gli attacchi Alla stampa ledono la libera manifestazione del pensiero' : ... - 'Ogni attacco agli organi di stampa rischia di ledere il principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero, che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e ...

Tav - Salvini : molto impressionato dAlla manifestazione di Torino : Roma, 12 nov., askanews, - 'Avanti tutta sulle grandi opere'. Lo garantisce il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un colloquio con il 'Messaggero'. 'Sulla Tav, ...

Si Tav - il blocco reazionario che va dAlla Lega al PD. Perch non va sottovalutata la manifestazione : Così scrive NO TAV info, nella sua cronaca , un po' minimizzante, della manifestazione dei 30.000 SI Tav. Siamo d'accordo in linea di massima con quanto scrive NO TAV info, ma sarebbe un errore ...

Tav - ci sarà anche la Lega Alla manifestazione per il 'sì' : Ci sarà anche la Lega alla manifestazione "Sì Tav" di oggi a Torino. Il via libera è arrivato venerdì sera dal capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, che del Carroccio è anche il segretario ...

Sì Tav - anche la Lega Alla manifestazione a favore dell'opera a Torino - : Il via libera è arrivato dal capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. Salvini si è sempre detto a favore dell'opera, nonostante il rinvio dell'analisi costi-benefici prevista nel ...

Torino - in 500 Alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...

No Tap - 'contro il governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e Alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

BRINDISI BENE COMUNE ADERISCE Alla manifestazione PER DIRE NO ALLA VIOLENZA E PROMUOVERE PACE E FRATELLANZA. : ...finiscono con l'attanagliare troppo spesso e con pericolosa facilità il vivere della nostra comunità fino a sfociare infatti gravi come quelli che ci hanno fatto balzare sulle prime pagine di cronaca ...

Cuneo-Ventimiglia-Nizza : "Manifestazione a Breil per i 39 anni dAlla riapertura" : La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza torna di nuovo al centro di una manifestazione che il Comitato franco-italiano per la sua difesa ha organizzato in occasione dei 39 anni dalla riapertura. ...

PAllanuoto - Europa Cup 2018-2019 : la formula della manifestazione. Tappa importante per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Domani, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di Pallanuoto. Quest’anno la competizione diviene particolarmente importante: ci sono in palio infatti quattro posti per le Finali della World League, competizione che regalerà il primo pass per Tokyo 2020. Italia e Montenegro sono inserite nel Gruppo C assieme alla Francia: le ...

Città di Taranto ai Giochi del Mediterraneo del 2025. L'Amministrazione comunale invia al CONI al CONI la manifestazione d'interesse Alla ... : "E' una grande opportunità per Taranto e per la sua provincia " interviene la consigliera delegata allo sport Carmen Casula " che porterebbe Taranto in tutto il mondo e farebbe giungere sul nostro ...

Riace - in centinaia Alla manifestazione per Mimmo Lucano : “Hanno voluto umiliarlo” : Nello stesso giorno in cui si è discusso in Tribunale il Riesame di Mimmo Lucano, quasi mille persone pomeriggio si sono ritrovate davanti alla prefettura di Reggio Calabria per protestare contro l’arresto del sindaco di Riace, ai domiciliari dal 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un’occasione per dire no all’atteggiamento del ministero dell’Interno e del Servizio centrale dello Sprar che nei giorni scorsi hanno ...

Il presidente Ceriscioli a Roma Alla manifestazione del Villaggio Coldiretti sulle eccellenze agricole ed enogastronomiche : Tre giorni di incontri, tra il mercato di Campagna Amica con la vendita diretta dei prodotti del territorio, workshop, fattorie didattiche, agriasilo e spettacoli . Non una semplice vetrina di ...