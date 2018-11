Alessandro | morto per salvare la madre È di Calcinate il giovane ucciso a Folgaria

Federico - morto proteggendo la sorellina : papà - la tengo io Alessandro - travolto nella jeep per cercare un uomo disperso : il racconto del padre, Giuseppe Giordano; «Quando fango e acqua hanno allagato casa, mio figlio mi ha detto; “papà, la tengo io la sorellina”. Poi sono stato travolo e non li ho più visti»

Maltempo Sicilia : lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone - consigliere comunale morto a Vicari : lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale morto a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. “Una tragedia spaventosa – dice il primo cittadino Domenico Venuti – Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, ...

È morto a 37 anni l'artista Alessandro Caligaris. Il ricordo di chi lo ha conosciuto : È morto dopo quattro giorni in ospedale l'illustratore Alessandro Caligaris. Era un artista molto conosciuto a Torino: disegnatore, fumettista, writer, si era formato all'Accademia Albertina di Belle Arti. A 37 anni Caligaris è morto all’ospedale Molinette, martedì sera, dove era stato portato dopo essersi soffocato ingoiando un pezzo di carne, venerdì scorso, mentre cenava in una ...

