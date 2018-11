Addio a Giuseppe Amodei | stimato dirigente del Comune di Pontedera

Addio Raffaele : il giovane di San Giuseppe Vesuviano si spegne per un incidente stradale : Raffaele Ammirati stava lottando tra la vita e la morte dopo quel tragico incidente in moto [VIDEO], avvenuto il 21 ottobre scorso, tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda mattinata di oggi dopo dieci giorni di agonia. Il tremendo schianto in moto Il diciassettenne era rimasto vittima di un incidente appena 10 giorni fa, mentre viaggiava a bordo del suo scooter in Via San Leonardo, strada spesso ...