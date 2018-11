5 serie di supereroi di cui avremmo fatto volentieri a meno

wired

(Di sabato 17 novembre 2018) 1 – Inhumans (Abc)2 - The Gifted (Fox)3 - Powers (Sony)4 - The Defenders (Netflix)5 - The Tick (Amazon Prime Video)È una buona settimana per i fan deiin tv: il 15 novembre, infatti, su TimVision ha debuttato Marvel’s Runaways, mentre il 16 novembre è stata la volta di Krypton. La prima è incentrata su un gruppetto di adolescenti con poteri particolari alle prese con una pericolosa rivelazione sui rispettivi genitori, parte di un’associazione segreta misteriosa; la seconda è ambientata sul pianeta natale di Superman prima che questo andasse distrutto e si concentra sugli antenati dell’alieno. Il primo targato Marvel, il secondo Dc, i due show fanno parte del genere – quello dei– più popolare degli ultimi due decenni sia del panorama cinematografico che televisivo, tanto che la moltiplicazione di produzioni incentrate su superuomini, mutanti e affini si è espansa ...