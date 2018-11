(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

L’uomo del giorno - Calisto Tanzi : una storia di successi rovinata dal crac Parmalat : Compie ottant’anni Calisto Tanzi, uno dei personaggi più controversi e discussi della recente storia di Parma. Non il migliore dei compleanni per l’ex re del latte, che è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione nel 2014 e sta scontando ai domiciliari, dopo aver trascorso circa due anni in carcere, la pena di 17 anni e 5 mesi per bancarotta fraudolenta nell’inchiesta sul crac Parmalat. Fu il più grande ...

Il premio Nobel Steven Chu : 'A causa del cambiamento climatico - prepariamoci a evacuare 750 milioni di persone' : Abbiamo incontrato l'ex segretario Usa dell'energia, uno scienziato, per capire come la ricerca e la politica possano agire contro il riscaldamento globale

Weekend Musei : Gipsoteca rinnovata - strumenti e laboratori : Il laboratorio si svolge al Dida a piano terra di Palazzo dei Musei in largo Sant'Agostino per il Mese della scienza delle Biblioteche Comunali. Il programma completo è sul sito , www.comune.modena.

Haas - il re degli assist : 'Segnare è bello - ma aiutare i compagni ' - : Haas, re degli assist . Il centrocampista svizzero, uno dei protagonisti di questo Palermo, si racconta in una lunga intervista concessa in esclusiva a Salvatore Geraci per il Corriere di Sport. Un tipo dal carattere riservato, che vive la vita al fianco della fidanzata e dei propri compagni e scende con campo con lucidità, poesia e filosofia. Nel corso dell'intervista Haas parla della ...

Italia-Russia - Bonisoli stringe mano a Putin : 'saluti da Conte' : San Pietroburgo, Russia,, 17 nov., askanews, - 'Ho salutato Vladimir Putin anche a nome del presidente del Consiglio Giuseppe Conte'. Così il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ad Askanews, ...

Argentina - ritrovato il sottomarino affondato un anno fa : 44 morti - : Il relitto dell'Ara San Juan è stato localizzato in fondo all'Oceano Atlantico, a 800 metri di profondità al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. Era sparito il 15 novembre del 2017

Corea del Nord - Kim testa un'arma segreta 'ad alta tecnologia' : Kim sta spingendo per lo sblocco dell'impasse: l'allentamento delle sanzioni è vitale per l'economia, come dimostra l'ambizioso master plan di sviluppo di Sinuiju, città al confine con la Cina, e le ...

Maltempo : gravi disagi in Sicilia. Strade sommerse a Lentini - crolla muro a Solarino : Forti disagi in Sicilia per il Maltempo. Nella notte danni a Lentini e Solarino, colpito il siracusano. Pesanti disagi tra ieri sera e la notte sulla Sicilia orientale a seguito dei forti nubifragi...

MotoGp - prime indiscrezioni sulla nuova Ducati : Pirro e Dall’Igna fanno sognare i tifosi ‘in rosso’ : Un prototipo della nuova Ducati è già sceso in pista con Pirro in occasione di un test svolto a Valencia qualche settimana fa, martedì si tratterà invece del primo vero passo verso il 2019 La nuova Ducati cresce bene, il percorso intrapreso dai tecnici di Borgo Panigale in vista del 2019 è quello giusto. I primi segnali offerti qualche settimana dal prototipo portato in pista da Pirro sono stati positivi, filtra cauto ottimismo dal box in ...

Argentina - ritrovato sommergibile perso : 8.15 La Marina Argentina ha annunciato il ritrovamento, in fondo all'Oceano Atlantico, del sottomarino Ara San Juan, scomparso un anno fa con 44 membri di equipaggio. Il sottomarino è stato individuato a 800 metri di profondità al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. La Marina ha riferito che il ritrovamento è stato possibile grazie a un sommergibie telecomandato dalla nave Usa Ocean Infinity,ingaggiata proprio per la ricerca.Due ...

Salute : Neuromed - ingiustificato allarmismo contro il consumo moderato di alcol : Il concetto che il consumo di alcol, anche a dosi moderate, sia comunque dannoso per la Salute “non trova riscontro se si procede a un’analisi dei dati scientifici approfondita e senza pregiudizi“. Lo scrivono, in una lettera pubblicata sulla rivista ‘Lancet’, Giovanni de Gaetano, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), Simona Costanzo, ricercatrice dello stesso ...

Napoli - il prestito vale oro : 40 milioni per Inglese e Sepe : C'è un altro Napoli, diverso da quello allenato da Ancelotti. È la truppa dei venti e più prestiti azzurri. Il nostro focus riguarda 18 calciatori in particolare, un patrimonio tecnico ed insieme ...

Insigne si riprende l'Italia : un anno dopo c'è luce a San Siro : È nella mani giuste, Lorenzo Insigne. Ma sì, chi meglio di Roberto Mancini può spiegargli il peso della maglia della Nazionale? Magari in questi decenni avrà anche trovato una risposta da poter ...

Potenza : 'DIAMO VALORE AL DOTTORATO DI RICERCA' : Organizzata da ADI Basilicata , Associazione Dottorandi e Dottori italiani, intitolata 'DIAMO VALORE AL DOTTORATO DI RICERCA' e che ha per tema la valorizzazione del titolo di DOTTORATO. Il tema ...