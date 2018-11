Xiaomi Black Shark Finalmente in Italia lo smartphone dei gamers - IlSussidiario net

Il nuovo Xiaomi Black Shark sta arrivando in Europa : Lo Xiaomi Black Shark è il primo smartphone prodotto dalla compagnia esclusivamente dedicato al mondo gaming. La potenza certo non gli manca, al suo interno infatti monta un processore Snapdragon 845 octa core, 6/8Gb di RAM e ben 64/128Gb di memoria interna non espandibili (dipende dalla versione acquistata). Dispone di una batteria da 4000 mAh e uno schermo da 5,99 pollici FullHD per un esperienza di gioco unica. Una particolarità unica è il ...

Xiaomi Mi8 Lite - Mi A2 e Black Shark ai prezzi più bassi del Web su GearVita! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone, acquistare una smart band o più semplicemente se avete voglia di qualche accessorio Hi-Tech a pochi euro, questo è il momento giusto per approfittare della pazzia di leggi di più...

Xiaomi Black Shark arriverà in Europa il 16 Novembre : Xiaomi Black Shark " primo smartphone dell'azienda cinese pensato per il mondo gaming -arriverà in Europa il prossimo 16 Novembre. Nella lista dei 28 Paesi europei in cui sarà commercializzato non manca l'Italia. Dopo la presentazione in Cina avvenuta lo scorso aprile, ...

Arriva Xiaomi Black Shark - il super smartphone per giocare. Quanto siete disposti a pagarlo? : Appassionati di gaming preparatevi alla svolta, perché dal 16 novembre non dovrete più barcamenarvi per giocare alla “meno peggio” con uno smartphone non all’altezza. Infatti, Arriva ufficialmente in Italia il Black Shark, il primo smartphone Xiaomi pensato espressamente per giocare. Il primo in assoluto, per dirla tutta, è stato il Razer Phone, che trovate in vendita online a prezzi fra 600 e 750 euro. Il Black Shard è un ...

Evento Gearbest 11.11 in clima Black Friday 2018 : Xiaomi Redmi Note 6 Pro e PocoPhone F1 in offerta : Se siete ansiosi di imbattervi nel Black Friday 2018, allora vi farà piacere sapere che in questi giorni possiamo prendere in esame un vero e proprio antipasto, considerando le offerte Gearbest che scatteranno ufficialmente domenica 11 novembre e che, a conti fatti, ci porteranno a due passi dalle promozioni di fine mese considerando la scadenza di questa campagna fissata al 21 novembre. Nel dettaglio, sappiamo già che potete acquistare modelli ...

Xiaomi Black Shark Helo è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Black Shark Helo. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Black Shark Helo e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Black Shark Helo Xiaomi Black Shark Helo ufficiale: sempre più tamarro e potente, ora con due gamepad Ci siamo: Xiaomi ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone gaming, ovvero l’erede […]

Ecco Xiaomi Black Shark Helo : 10 GB di RAM - display OLED e Shark Engine : Lo Xiaomi Black Shark Helo è finalmente stato presentato, con novità inaspettate fino a poco tempo fa. Infatti, tramite le notizie diffuse soprattutto dalla TENAA, già avevamo parlato del nuovo gaming phone di Xiaomi, anche leggi di più...

Xiaomi Black Shark 2 sfida in un video altre due “bestie” da gaming : Xiaomi Black Shark 2 è già il protagonista di un interessante video nel quale viene messo a confronto con Razer Phone 2 e ASUS ROG Phone L'articolo Xiaomi Black Shark 2 sfida in un video altre due “bestie” da gaming proviene da TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Black Shark 2 potrebbe essere chiamato Black Shark Helo : potrebbe essere Xiaomi Black Shark Helo il nome ufficiale scelto dal produttore cinese per la seconda generazione del suo smartphone gaming L'articolo Lo Xiaomi Black Shark 2 potrebbe essere chiamato Black Shark Helo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark 2 : presentazione fissata per il 23 ottobre : Xiaomi Black Shark 2 si iscrive al club degli smartphone presentati in questo ottobre molto attivo per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Infatti un’immagine teaser pubblicata dall’azienda su Weibo fissa la presentazione del nuovo leggi di più...

Xiaomi Black Shark 2 si mostra in un primo video dal vivo con led Rgb : Xiaomi Black Shark 2 si mostra dal vivo in un video dove vengono evidenziati gli effetti Rgb della nuova scocca dello smartphone dedicato ai gamers.Sembra che tra non molto, forse già entro la fine dell’anno o nelle prime settimane del 2019, sarà annunciato il successore dell’attuale smartphone dedicato ai gamers Xiaomi Black Shark.Xiaomi Black Shark 2 si mostra in un primo video dal vivo: ha effetti Led Rgb sulla scoccaIl Black ...

Xiaomi Black Shark 2 pescato in un video hands-on pieno di luci RGB : Prima comparsa per il nuovo Xiaomi Black Shark 2, lo smarpthone da gaming che dovrebbe uscire in risposta al Razer Phone 2. Un video hands-on ne mostra alcuni tratti un po' tamarri quali le luci RGB a LED presenti sulla scocca posteriore e sulle cornici laterali, mentre si comincia a parlare di un eventuale lancio globale. L'articolo Xiaomi Black Shark 2 pescato in un video hands-on pieno di luci RGB proviene da TuttoAndroid.