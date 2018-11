Xbox | Non vediamo l' ora di vedervi tutti all' E3 2019

X018 : alle 22 non perdete in diretta Inside Xbox : Dopo un E3 2018 privo di grandi sorprese a livello di nuovi giochi ma ricco di novità in ambito first-party grazie all'acquisizione di diverse software house (Ninja Theory e Playground Games su tutte) e all'apertura del nuovo studio, The Initiative, il futuro della Microsoft videoludica passa attraverso l'evento X018 di Città del Messico.Molto probabilmente ci saranno aggiornamenti per i già pubblicati Sea of Thieves e State of Decay 2 e per i ...

Gli sviluppatori di Hellpoint su PS5 e Xbox Scarlett : "non ci aspettiamo molto di più da un punto di vista tecnologico" : Abbiamo sentito molti sviluppatori parlare di ciò che sperano di vedere dalle console di nuova generazione. Alcuni hanno parlato di prezzi ragionevoli, altri hanno menzionato il desiderio di vedere immagini fotorealistiche.Recentemente Gamingbolt ha avuto l'occasione di parlare con Mathieu Boudreau di Cradle Games, il direttore creativo del prossimo RPG fantascientifico Hellpoint, e tra le molte domande poste, una riguardava ciò che si aspetta ...

Cyberpunk 2077 : l'hardware di PS4 e Xbox One non ha limitato gli sviluppatori : In occasione di un'intervista, Maciej Pietras di CD Projekt RED ha dichiarato alcune cose piuttosto interessanti riguardo lo sviluppo di Maciej Pietras dell'attesissimo Cyberpunk 2077, riporta VG247.Ebbene l'esperto ha precisato che, nel corso dello sviluppo dell'RPG il team di sviluppo non si è sentito per nulla limitato per via dell'hardware dell'attuale generazione videoludica. Questo perché, spiega lo sviluppatore, il processo di ...

Il CEO dello studio italiano Storm in a Teacup : PS5 e la prossima Xbox Non renderanno la vita più facile agli sviluppatori : È certamente interessante ascoltare tutte queste voci sulle console next gen, specialmente quando così tanti sviluppatori hanno titoli in programma per la generazione attuale, in uscita nel 2019 e oltre. PlayStation 5 uscirà davvero entro il 2019 o nel 2020? "Xbox Scarlett" riceverà maggiori dettagli all'E3 2019?Con tutti i giochi in programma non possiamo esserne certi. Tuttavia, Close to the Sun dello sviluppatore italiano Storm in a Teacup è ...

Secondo il CEO del team italiano Forge Studios PS5 e Xbox Scarlett non faranno necessariamente girare i giochi in 4K e 60fps : Grazie all'avvento degli aggiornamenti della "mid gen", prodotti da Xbox One X e PS4 Pro, la prospettiva del 4K e 60fps di diventare la base per le console della prossima generazione è diventata una possibilità reale. Alcuni credono che questo sia il prossimo passo logico, altri credono che sia un "must assoluto". Altri ancora, tuttavia, credono che le cose potrebbero andare diversamente.Stefano Pinna, fondatore e CEO del team di sviluppo ...

Final Fantasy : Non solo Switch - diversi capitoli approderanno anche su Xbox One : Esplorando l'immenso mondo di Ivalice in Final Fantasy XII THE ZODIAC AGE o divertendosi con le scene più iconiche di Final Fantasy VII, IX e X / X-2 HD Remaster , tutti i fan saranno presto in grado ...