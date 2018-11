X Factor | Anastasio rischia per Selvaggia Lucarelli

X Factor 2018 - quarto live : Anastasio senza rivali - Mara Maionchi euforica : «mi diverto ca**o» : Anastasio fa di nuovo centro. Il rapper degli Under Uomini incanta il pubblico del quarto live di X Factor 2018 e fa uscire fuori di testa Mara Maionchi. Durante la diretta che stiamo seguendo su...

X Factor 12 - Anastasio vincitore annunciato. Ma spunta quel twitter infelice : Marco Anastasio (in arte solo Anastasio) è il vincitore assoluto e annunciato di questo X Factor 12. Alla fine andrà come andrà (lo scorso anno Licitra la spuntò sui Maneskin, ma di lui si sono perse le tracce), ma di sicuro di questo rapper talentuoso e strepitoso sentiremo parlare a lungo. Perché le sue rime sono una boccata d’ossigeno e originalità in un panorama di piattume generale – da cui X Factor non di discosta- , la sua bravura nel ...

Anastasio contro Selvaggia Lucarelli/ Il passato bussa alla porta del possibile vincitore - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : Anastasio è uno dei concorrenti di X Factor 2018. Questa settimana il cantante dovrà confrontarsi con Another brick in the wall dei Pink Floyd

X Factor - Mara Maionchi si esalta per l’esibizione di Anastasio : “Yeeeaahhh - sì ca**o che musica forte” : La versione in italiano di “Another Brick in The Wall” dei Pink Floyd cantata da Anastasio durante il quarto live di X Factor è piaciuta talmente tanto a Mara Maionchi da mandarla fuori di testa. La giudice era davvero euroforica: “Hahahaahah, che musica, eccezionale! Sono tornata indietro di tanti anni, mi sono divertita!”, ha detto una Mara Maionchi incontenibile. “Yeeeaahhh, sì ca**o che musica, che musica, forte ...

XFactor Live - Mara Maionchi impazzisce per l'esibizione di Anastasio : Un'esibizione che ha letteralmente fatto impazzire di gioia e di euforia la giudice Mara Maionchi . Tutto merito del concorrente Anastasio che ha creato la sua versione di Another brick in the wall ...

A X Factor Fedez mostra la fede a Luna. Mara Maionchi impazzisce per Anastasio che canta i Pink Floyd in italiano : Sherol e Anastasio che si confrontano con mostri sacri come Whitney Houston e Pink Floyd, la riscoperta della canzone d'autore italiana, l'addio all'ultimo baluardo rock di questa edizione di X-Factor. Il quarto Live sarà ricordato non solo per le esibizioni dei concorrenti in gara, ma anche per alcune uscite impreviste dei giudici. Prima Mara Maionchi si galvanizza ascoltando Another Brick In The Wall, ricordando con entusiasmo gli anni della ...

«X Factor 12» : Mara Maionchi (e Anastasio) über alles : SEVESO CASINO PALACERenza CastelliMartina AttiliNaomiLeo GassmanSherolAnastasio Luna MelisBowlandLa scorsa settimana avevamo scritto che a questa dodicesima edizione di X Factor mancava un po’ di entusiasmo (soprattutto al bancone dei giudici), e sembra che forse qualcuno ci abbia «ascoltati», o comunque abbia (r)accolto il messaggio. LEGGI ANCHESe a questo «X Factor 12» manca un po' di entusiasmo Stavolta, infatti, sullo svolgimento ...

X Factor 2018 - quarto live : Anastasio sugli scudi - fuori i Seveso Casino Palace. Lodo Guenzi in gara con un solo gruppo : Anastasio - quarto live X Factor 2018 Giro di boa per X Factor 2018. La gara live arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2018: la diretta minuto per minuto del quarto live 21.16: Alessandro Cattelan è già sul palco, pronto a dare il via ...

X Factor 2018 Anastasio canta Another Brick In The Wall dei Pink Floyd VIDEO : La quarta puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 15 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL QUARTO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Another Brick In The Wall dei Pink Floyd Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo ...

«X Factor 12» - Emanuele Bertelli : «Anastasio - tifo per te» : X Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliX Factor 12: Emanuele BertelliIl gigante buono, quello con il sorriso dolce e una voce baritonale, unica nel suo genere. Anche per questo, Emanuele Bertelli, sedici anni, catanese, era dato come uno dei ...

X Factor 2018 - lite tra Mara Maionchi e Manuel Agnelli per Anastasio : «Dico quello che c***o mi pare» : Alta tensione sul finire del 3° live di X Factor 2018 : Anastasio ha sconvolto positivamente pubblico e giudici con una sua personalissima versione di 'Mio fratello è figlio unico' di Rino Gaetano ...

Anastasio e Bowland superlativi - male Emanuele. Le pagelle del terzo live di XFactor : I concorrenti Naomi, 5,5,: Dice che si divertirà 'a cantare la libertà come fanno le donne dei vicoli di Napoli' e mentre si tenta di capire guardando fuori dalla finestra se il mondo non si sia ...

X Factor 2018 Anastasio canta Mio Fratello è figlio unico VIDEO : La terza puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 8 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Anastasio della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL TERZO LIVE X Factor 2018 Anastasio canta Mio Fratello è figlio unico Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo ...

«X Factor 12» : Marco Anastasio - il rapper dei miracoli : X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto Martina Attili Alex CliffElena PiacentiEmanuele BertelliVentuno anni, origini campane. Marco Anastasio si è presentato alle Audizioni di X Factor 12 vestito come un ragazzo qualunque: una t-shirt, jeans scuri. La faccia, pulita e ordinaria, dello studente universitario. Eppure, in barba a quell’apparenza ...