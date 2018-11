«X Factor 12» | Mara Maionchi e Anastasio über alles

Nel daily di X Factor del 12 novembre le assegnazioni di Manuel Agnelli - Mara Maionchi e Fedez per il 4° Live Show : Dopo il Live Show di giovedì 8 novembre, inizia una nuova settimana per i concorrenti di X Factor. L’eliminato dell’ultimo Live è stato EManuele Bertelli, andato al tilt con i Seveso Casino Palace. Nel daily di X Factor del 12 novembre, Mara Maionchi va a trovare i suoi Under Uomini e assegna i brani per il quarto Live di X Factor 12. Leo Gassman dovrà interpretare “Pianeti” di Ultimo, mentre Anastasio dovrà portare sul palco un brano dei ...

Le assegnazioni di Mara Maionchi - Fedez e Lodo Guenzi per il 3° Live Show nel daily di X Factor del 5 novembre : Giovedì durante il secondo Live Show di X Factor hanno dovuto abbandonare la gara i Red Bricks Foundation (Gruppi), dopo essersi sfidati con Emanuele Bertelli (Under Uomini). Questa settimana la preparazione dovrà essere svolta ancora con più concentrazione e le scelte dei brani, come spesso hanno dichiarato i giudici, saranno decisive. Nel daily di X Factor del 5 novembre abbiamo conosciuto le assegnazioni di Mara Maionchi per gli Under ...

X Factor - Lodo Guenzi : “La lite con Mara Maionchi? Si discute ma poi ci si scusa senza doverne fare un caso” : Non era passata inosservata la reazione indispettita di Mara Maionchi contro il nuovo giudice di X Factor, Lodo Guenzi. Nell’ultima puntata del talent show, Mara si era scagliata contro il cantante de Lo Stato Sociale mandandolo a quel paese e dicendogli, senza troppi giri di parole, di “non dire cavolate“. A scatenare la dura reazione della produttrice discografica era stata l’arringa con cui Lodo stava cercando di ...

X Factor 12 - seconda puntata : scintille tra Mara Maionchi e Lodo Guenzi | Video : L’inserimento di Lodo Guenzi nel cast di X Factor 12 non è stato di certo facile. Il leader de Lo Stato Sociale è stato osteggiato prima dal pubblico, che avrebbe voluto la conferma di Asia Argento, e poi dai giudici, in particolare da Mara Maionchi. Lodo, inoltre, ha dovuto confrontarsi con degli artisti che non sono stati scelti da lui. Ecco perché alcune scelte nei Live del talent show appaiono ingiustificate. Il frontman de Lo Stato ...

Red Bricks Foundation eliminati da X Factor - Fedez chiama il tilt tra Mara Maionchi e Lodo Guenzi : I concorrenti di X Factor 2018 restano in 10, 2 sono coloro che hanno abbandonato il programma. Dopo la prima eliminazione di Matteo Costanzo, la seconda è giunta nel corso secondo Live Show in diretta questa sera, giovedì 1° novembre, in esclusiva su Sky Uno. A lasciare il programma dopo la seconda puntata è il gruppo dei Red Bricks Foundation. Due le manche anche per il secondo Live Show. Nella prima manche si sono esibiti sei ...

Nel daily di X Factor 12 le assegnazioni di Mara Maionchi - Lodo Guenzi e Fedez per il Live Show del 1 novembre : Dopo il primo Live Show di X Factor 12 andato in onda giovedì scorso, questa settimana per i quattro giudici la scelta dei brani da assegnare per il Live Show del 1 novembre ai concorrenti sarà più difficile. Sono costretti, infatti, a scegliere una canzone del 2018 per seguire il tema dell’attualità. Durante il daily di X Factor 12, Fedez ha accolto in casa propria le uniche due over rimaste in gara. Reduce dall’eliminazione di Matteo ...