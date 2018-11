WhatsApp si trasforma | in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più

WhatsApp - Sticker Studio è l’app che trasforma le tue foto in sticker per la chat : L’ultima grande novità di Whatsapp è stata l’introduzione degli sticker che vanno ad affiancare le GIF e le emoji come forma di comunicazione scherzosa nelle chat con i tuoi amici. Come già succedeva su Messenger e su Telegram, anche l’app che ruota intorno al gruppo Facebook ha deciso di introdurre gli adesivi colorati che non sono altro che immagini più grandi della singola emoticon ma non animata come le GIF. Per ...