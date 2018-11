Wenger | ' Non sono in pensione | mi sento competitivo'

Wenger : “Mi sento competitivo - non sono ancora pronto per la pensione” : Ventidue anni sulla stessa panchina sono una vita. Arsene Wenger , storico manager dell’Arsenal dal 1996 al 2018, è senza squadra dopo una carriera passata sui campi di Premier, principalmente, e adesso sente la nostalgia del lavoro quotidiano. In un’intervista a Bein Sports, l’ex allenatore dei Gunners ha ammesso di sentirsi frustrato per il fatto di non avere una panchina. Il francese crede che non sia ancora arrivato il ...

Wenger : 'Il Real Madrid non mi ha contattato' : ROMA - ' Il Real non mi ha contattato per cui non si puo' dire che abbia detto no '. Arsene Wenger smentisce a 'beIN Sport' di essere stato avvicinato dai Blancos per prendere le redini della squadra dopo l'esonero di Lopetegui . Fermo da giugno, dopo l'addio all' Arsenal , ' non ho ancora preso alcuna decisione sul ...