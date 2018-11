Volley | SuperLega 2018-2019 ottava giornata Modena o Civitanova | chi è l’anti-Perugia?

Volley - SuperLega : ottava giornata. Modena-Civitanova - chi è l’anti Perugia? Block Devils facili - spicca Trento-Verona : La SuperLega ha superato la metà del girone d’andata, il massimo campionato italiano di Volley maschile tornerà in campo nel weekend del 17-18 novembre per l’ottava giornata. Sarà un turno importante in ottica classifica generale, domenica sera potremmo avere più chiare le varie gerarchie e iniziare a fare un piccolo bilancio. I riflettori saranno puntati in particolar modo sul PalaPanini dove si giocherà il big match tra Modena e ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari di tutte le partite del fine settimana. Il programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 17-18 novembre si giocherà l’ottava giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Riflettori puntati soprattutto su Modena-Civitanova, scontro diretto tra seconda e terza in classifica: la sfida del PalaPanini sarà determinante per capire chi potrà essere la vera anti-Perugia, capolista incontrastata che ha già quattro punti di vantaggio sugli emiliani e che non dovrebbe avere grossi ...

Volley : Superlega - Siena non cambia - confermata la fiducia a Cichello : Siena- Sembrava imminente l'esonero di Juan Manuel Cichello dalla panchina dell' Emma Villas Siena . Il tecnico argentino che, dopo quella di ieri contro la Lube , ha incassato otto sconfitte in ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Civitanova batte Siena nell’anticipo della nona giornata - show di Juantorena : Civitanova non fa sconti e sconfigge Siena per 3-1 (32-30; 25-15; 20-25; 25-18) nel match della nona giornata di SuperLega, anticipato a oggi perché a fine mese la Lube sarà impegnata nel Mondiale per Club. I cucinieri si impongono all’Eurosuole Forum e infilano la settima vittoria nel massimo campionato italiano di Volley maschile, portandosi momentaneamente a due punti di distacco dalla capolista Perugia che però ha giocato una partita ...

Volley : Superlega - la Revivre riapre le porte del Forum Assago : MILANO - La Milano della pallavolo lo attendeva da tempo, la Revivre Axopower Milano , sia pure per una sola partita, tornerà a giocare al Forum di Assago. Il grande appuntamento è previsto per il ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della settima giornata. Juantorena bombarda - Lanza-Colaci solidi - Vettori ok : Ieri si è disputata la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. FILIPPO LANZA e MASSIMO COLACI. Leon fa i numeri e Atanasijevic bombarda, ma il lavoro dei due italiani è altrettanto importante per il successo di Perugia nel big match contro Modena. Lo schiacciatore sta seriamente prendendo le misure con la ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : settima giornata. Perugia batte Modena e va in fuga! Vincono Civitanova e Trento : Perugia tenta la fuga dopo sette giornate di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno sconfitto Modena per 3-1 nel big match che segna il giro di boa del girone d’andata e ora possono già vantare quattro punti di vantaggio sui Canarini che si sono dovuti arrendere al PalaBarton: lo scontro diretto è stato estremamente combattuto nei primi tre parziali dove le due squadre si sono sostanzialmente ...

Volley - Perugia-Modena : oggi big match SuperLega (11 novembre). Programma - orario d’inizio e tv : oggi domenica 11 novembre si gioca Perugia-Modena, big match valido per la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Al PalaBarton si affrontano le prime due della classe, le grandi favorite per la conquista dello scudetto insieme a Civitanova: i Block Devils si presentano a punteggio pieno mentre i Canarini inseguono a un solo punto di distacco, le due squadre imbattute regaleranno ...

Volley - Superlega 2018-2019. Sesta giornata : è il gran giorno di Perugia-Modena - chi vince va in fuga : Chi va in fuga in Superlega? Perugia contro Modena è lo scontro al vertice di questo primo quarto di regular season ed è una partita piena di motivi che escono anche dalla pura ragioneria del primo e secondo posto occupati dalle due squadre. Sir Safety-Azimut Leo Shoes è Zaytsev contro Leon, due degli attaccanti più forti al mondo, è De Cecco contro Christenson, Urnaut contro Atanasijevic nella sfida dei balcani, è “mister” Mondiale ...

Calendario SuperLega Volley - settima giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana : come vederle in tv e streaming : Domenica 11 novembre si disputerà la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Siamo al giro di boa del girone d’andata e tutti i riflettori saranno puntati sul PalaBarton dove Perugia affronterà Modena nello scontro diretto tra prima e seconda in classifica. Si preannuncia grande spettacolo con l’incrocio tra i Campioni d’Italia guidati dal fenomeno Wilfredo Leon e i ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : sesta giornata - Verona espugna Siena al tie-break : Verona ha sconfitto Siena per 3-2 (29-31; 25-15; 18-25; 25-18; 18-16) nel posticipo della sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Calzedonia ha espugnato il PalaEstra dopo 136 minuti di una battaglia avvincente e appassionante che ha chiuso questo turno infrasettimanale nel miglior modo possibile. I veneti conquistano la terza vittoria stagionale e si rilanciano in classifica mentre i ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della sesta giornata. Zaytsev si carica - Juantorena ruggisce - Vettori e Lanza ritornano : Ieri si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. IVAN Zaytsev. Lo Zar si sta caricando alla grande in vista dello scontro diretto contro Perugia, vuole arrivare ben pronto alla battaglia campale contro Leon e si scalda con 17 punti (68% in attacco) contro Padova, mettendo in campo tutta la sua ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : sesta giornata. Perugia e Modena caterpillar - Civitanova si salva a Monza : Oggi si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Secondo turno infrasettimanale che ha espresso verdetti importanti: Perugia e Modena confermano la propria imbattibilità e si presentano separate da un punto allo scontro diretto, Civitanova si distacca ulteriormente mentre Trento risponde ancora presente. Perugia si è imposta con grande autorevolezza sul campo di Vibo Valentia ...

Volley : Superlega - domani di nuovo in campo per la 6a giornata : Il turno si chiuderà il giorno successivo alle 20.30 con il posticipo su RAI Sport tra Emma Villas Siena e Calzedonia Verona. Azimut Leo Shoes Modena - Kioene Padova. Sono 77 a 17 le vittorie degli ...