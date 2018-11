Viterbo | durante la notte Sgarbi crolla in autogrill e si rotola per terra Lui

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 novembre 2018) Un video, pubblicato daNews24, ritrae il sindaco di Sutri Vittoriomentre “apparentemente ubriaco” siperin una stazione di servizio e la sua collaboratrice tenta di rimetterlo in piedi. Secondo la ricostruzione del giornale online viterbese il politico sarebbeto a causa dei festeggiamenti eccessivi in una serata di gala a palazzo Brancaccio (Roma), dove aveva ricevuto un premio. Circostanza smentita dallo stesso, che ha annunciato querela contro la testata e i commentatori che gli hanno attribuito uno stato di ebbrezza alcolica: “Essendo pressoché astemio, non avendo mai bevuto, ed ebbro soltanto di libri, ritengo offensiva, perché totalmente falsa e tendenziosa, la ricostruzione di www.news24.it di una serata (il 9 novembre) in cui ho ricevuto un premio di lunga tradizione, ”Giusta causa”, in palazzo ...