Vicino Roma esiste una città fantasma | è Galeria Antica | una “piccola Pompei” piena di

Cska Mosca-Roma 1-2 in diretta LIVE : Oblyakov Vicino al pari – I Video dei gol : 77′ Oblyakov salta due difensori giallorossi e tira, Olsen para 75′ SOSTITUZIONE Cska MOSCA, entra Khosonov ed esce Akhmetov 74′ Cross dal fondo di Florenzi, Dzeko stacca bene in area ma colpisce troppo forte e la palla esce 73′ Tiro di Kolarov dai 30 metri, velleitario, palla alta 69′ SOSITUZIONE ROMA, entra Under ed esce […] L'articolo Cska Mosca-Roma 1-2 in diretta LIVE: Oblyakov vicino al pari – I ...

Roma - nel vicolo Vicino Fontana di Trevi spunta un salotto del gusto : Se la serata gourmet chiama, difficile resistere all'invito. Grande affluenza di volti noti e bon vivant, in vicolo Scanderbeg a due passi da Fontana di Trevi, per il party a base delle eccellenze ...

Terremoto - scossa magnitudo 3.4 Vicino Rieti : sentita anche a Roma e Terni : Una forte scossa di Terremoto, preceduta da un boato, è stata avvertita nel reatino alle 19.51. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Roma Nord. I primi rilevamenti...

Terremoto - forte scossa magnitudo 3.4 Vicino Rieti : sentita anche a Roma e Terni : Una forte scossa di Terremoto, preceduta da un boato, è stata avvertita nel reatino alle 19.51. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Roma Nord. I primi rilevamenti dell'Ingv parlano di una ...

Terremoto - forte scossa magnitudo 3.4 Vicino Rieti : sentita anche a Roma e Terni : Una forte scossa di Terremoto, preceduta da un boato, è stata avvertita nel reatino alle 19.51. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Roma Nord. I primi rilevamenti...

Terremoto - forte scossa magnitudo 3.4 Vicino Rieti : sentita anche a Roma : Una forte scossa di Terremoto, preceduta da un boato, è stata avvertita nel reatino alle 19.51. Il sisma è stato avvertito distintamente anche a oma Nord. I primi rilevamenti...

Terremoto di 3.4 registrato Vicino a Rieti La scossa sentita anche a Roma : La prima stima dell’Ingv è di una magnitudo tra i gradi 3,4 e 3,9. La scossa è stata avvertita nettamente alle 19.50 in tutto il Reatino

Roma : rinvenuto corpo esanime Vicino lungomare Vespucci a Ostia : Roma – Il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni e’ stato rinvenuto in uno campo sterrato nei pressi del lungomare Amerigo Vespucci ad Ostia. A dare l’allarme, questa mattina poco dopo le 10, e’ stato un passante che ha notato il corpo riverso a terra con i pantaloni abbassati. Secondo quanto si apprende, l’uomo privo di documenti, non riporta segni di violenza. Sul posto oltre il 118, anche gli uomini della ...

Domenico - morto annegato a 60 anni mentre fa kitesurf Vicino Roma : è la seconda vittima in tre giorni : Dramma a Santa Marinella, a circa 30 minuti da Roma. Un kiter di 60 anni , Domenico Minafra , è morto annegato nella località Villa Lessionia mentre praticava la sua passione. Secondo le prime ...

Live Napoli-Roma 0-1 : Gol El Shaarawy - Milik Vicino al pari : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

Maltempo Roma : ramo pericolante Vicino al Colosseo : A causa del Maltempo e di un ramo pericolante nei pressi dell’Arco di Costantino, vicino al Colosseo, è in corso a Roma un intervento dei vigili del fuoco: sul posto anche carabinieri della compagnia Centro e Polizia Locale. L'articolo Maltempo Roma: ramo pericolante vicino al Colosseo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - vento ribalta una gru Vicino Roma : ferito operaio : Una piccola gru si e’ ribaltata a Civitavecchia, vicino Roma, probabilmente a causa del vento forte e un operaio e’ rimasto ferito. E’ accaduto in via Carlo Calisse: la gru era in azione per un intervento sulla facciata di un edificio, quando si e’ verificato l’incidente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Civitavecchia e 118. L’uomo che stava lavorando sulla gru, un romeno di 50 anni, ...

Incendio Vicino ai binari e paura : ritardi sui treni della Roma-Napoli : È ripresa alle 20.05 la circolazione ferroviaria fra Sessa Aurunca - Roccamonfina e Falciano-Mondragone-Carinola , linea Roma- Napoli, via Formia, , sospesa dalle 18.40, in direzione Napoli, per un ...

Su Flixbus Trento-Roma : 'Sei nero - non sederti Vicino a me' ed interviene la polizia : «Qui no! Cambia posto, vai in fondo. Sei nero, [VIDEO] sei di un’altra religione». Così, martedì sera, una passeggera di un Flixbus in partenza da Trento e diretto a Roma ha vietato a Mamadou, un venticinquenne senegalese, di sedersi accanto a lei. Il giovane era diretto nella Capitale per trascorrere qualche giorno con un amico, ma il viaggio - per lui - è iniziato veramente male. La donna è arrivata perfino a chiamare la polizia. Una giovane, ...