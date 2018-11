Viaggi in Nuova Zelanda? Devi firmare patto a tutela dell' ambiente

Tasse : nuova stangata in arrivo dal governo Lega e Cinque Stelle per chi Viaggia : Arriva una nuova stangata per chi viaggia. Di fatto l'Anci in audizione al Senato sul dl Fiscale ha messo sul campo le proposte per dare ossigeno alle casse dei Comuni.Si in cima alle richieste c'è un nuovo tributo da applicare nelle città metropolitane di circa 1-2 euro sui biglietti dei passeggeri che partono dagli aeroporti e dai porti. Inoltre i Comuni hanno chiesto un aumento dei tariffari per le imposte sulla pubblicità e l'unificazione di ...

Dipendenti UBS possono nuovamente Viaggiare liberamente in Cina :

Nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro : Viaggi senza limiti su strada o in off road [FOTO] : Le prestazioni della Nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro non sono mai impegnative e sono fruibili in massima sicurezza La Multistrada Enduro si evolve grazie al nuovo motore Ducati Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing) da 1262 cm3, aggiornamenti importanti sia nella ciclistica che nell’elettronica e una inedita grafica. Il nuovo motore Ducati Testastretta DVT da 1262 cm3 omologato Euro 4 garantisce una curva di coppia corposa già ...

Nuova Hyundai i30 Fastback N : anteprima con Viaggio record : La Nuova Hyundai i30 Fastback N ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale a pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale. Il 26 settembre i piloti del team Hyundai Motorsport Gabriele Tarquini e Thierry Neuville sono infatti stati protagonisti di una sfida per raggiungere un nuovo record, in un viaggio da Roma a Parigi. I due piloti […] L'articolo Nuova Hyundai i30 Fastback N: anteprima con viaggio record sembra ...

In arrivo una nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria : inediti e rarità per i primi 25 anni : La nuova versione di Viaggio senza vento dei Timoria arriva sul mercato dal 26 ottobre. La prossima resa del quarto album della band di Omar Pedrini e Francesco Renga sarà presentata in una resa nella quale saranno presenti anche contenuti inediti, oltre al brano Angel scritto da Omar Pedrini in occasione della scomparsa di Kurt Cobain. Tra gli altri contenuti inediti anche una di I Can’t Explain degli Who oltre alla rimasterizzazione degli ...

Deer Jet raggiunge una nuova frontiera nei Viaggi di lusso con il suo nuovo Boeing 787 Dreamliner [FOTO] : Il jet private Boeing 787 Dreamliner della Deer Jet punta ad offrire l’esperienza di viaggio più lussuosa e stupefacente al mondo Il celebre e seguitissimo blogger Sam Chui, specializzato nel settore dell’aviazione, ha condiviso una delle sue ultime ed incredibili esperienze di volo vissuta sull’unico Boeing 787 Dreamliner privato attualmente in circolazione, appartenete alla flotta dell’esclusiva compagnia cinese Deer Jet. Il 787 ...

Alma Media presenta la nuova programmazione 2018 e lancia la rivista Gola in Viaggio : Su Marcopolo, la stagione inizia con l'inedito: "Ultimi, voci e racconti dal mondo" un ciclo di 10 film del regista e scrittore slovacco Pavol Barabas e continua con le nuove edizioni di "Uno sguardo ...

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il collegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...