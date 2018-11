Verso Italia-Portogallo | la conferenza di Mancini

Alitalia - il treno Fs è in ritardo Prestito ponte Verso il rinnovo : I commissari straordinari di Alitalia hanno ormai trasmesso al ministero per lo Sviluppo la loro relazione sulle tre offerte (due vincolanti, EasyJet e Ferrovie dello Stato, e una non vincolante, Delta) ricevute per Alitalia a fine ottobre. Le Fs sono date per favorite e sembrano già al lavoro per selezionare il partner industriale (Delta con maggiore probabilità, ma non si esclude un ritorno in pista di Lufthansa), ma serve ancora ...

Italian Exhibition Grooup Verso la quotazione. Marzotto si dimette da CdA : Italian Exhibition Group , la società che gestisce Rimini Fiera e la fiera di Vicenza, ha annunciato le dimissioni di Matteo Marzotto dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione con ...

Italiani - popolo di santi - navigatori e… cuochi : il legame tra Belpaese e cibo passa attraVerso storia - tradizioni e sostenibilità : Italiani, popolo di santi, navigatori e… cuochi. Un legame, quello tra Belpaese e cibo, non solo limitato agli aspetti puramente gastronomici ma che arriva a toccare la storia, le tradizioni, i linguaggi, il cinema, insomma, la cultura dell’Italia intera. E proprio “Il cibo è cultura” è il filo conduttore dell’Assemblea Nazionale Fipe 2018, che quest’anno il Presidente Lino Enrico Stoppani ha voluto diventasse ...

LIVE Italia-Inghilterra Under21 - amichevole in DIRETTA : sfida di lusso Verso gli Europei 2019 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida amichevole di calcio tra Italia ed Inghilterra Under 21: stasera alle ore 18.30 a Ferrara gli azzurrini di Gigi Di Biagio proseguono nel loro percorso verso gli Europei di categoria del 2019 che giocheranno in casa. Questa contro i pari età inglesi è certamente una delle sfide più probanti tra quelle affrontate negli ultimi mesi dai nostri calciatori, che vorranno arrivare al meglio ...

L'Ue Verso la procedura d'infrazione contro l'Italia per la manovra gialloverde : Roma, 14 nov., askanews, - La lettera di risposta dell'Italia a Bruxelles non convince l'Europa: troppo difficile pensare di poter incassare 18 miliardi dalla dismissioni di immobili per 'digerire' il ...

Italia-Portogallo - venduti 62.000 biglietti : si va Verso il tutto esaurito : Grande entusiasmo a Milano per l’arrivo della Nazionale. Sono 62.000 i biglietti già emessi per Italia-Portogallo, ultimo impegno della Nazionale nella Uefa Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo stadio San Siro ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. biglietti Italia-Portogallo, LA SITUAZIONE Dopo il prezioso successo in casa della Polonia, gli azzurri sono ancora […] L'articolo Italia-Portogallo, venduti ...

Italia-Portogallo - si va Verso il tutto esaurito a San Siro : La sfida di UEFA Nations League in programma sabato 17 novembre alle ore 20.45 dovrebbe far registrare il tutto esaurito. L'articolo Italia-Portogallo, si va verso il tutto esaurito a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bebe Vio porta l'Italia Verso la Coppa del Mondo : Inarrestabile la corsa verso la Coppa del Mondo [VIDEO] di Scherma Paralimpica di Beatrice Bebe Vio e delle sue compagne di squadra Loredana Trigilia, e Andrea Mogos che le ha viste vincitrici a Tbilisi Georgia con il risultato di 45-35. Il 'magico trio' ha saltato i quarti, incontrando le atlete cinesi in semifinale dopo che queste ultime avevano battuto le colleghe dell'Ucraina. Ora, ad attenderle, i prossimi tasselli verso la qualificazione ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : si vola a Cottbus - tappa Verso le Olimpiadi. Italia con Lodadio e Mori? 5 azzurri in lista : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. Il tradizionale appuntamento in terra teutonica aprirà il circuito riservato alle singole specialità, otto tappe sparse in giro per tutto il Pianeta al termine dei quali verranno assegnati i pass a cinque cerchi agli atleti che riusciranno a primeggiare nelle ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : l’Italia organizzerà i tornei in casa? Parte la corsa Verso Tokyo : L’Italia organizzerà due tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley? L’ipotesi sembra molto probabile, la FIVB ha aperto il processo di candidatura e le varie Federazioni Nazionali potranno presentare le proprie domande entro il 14 dicembre, poi a gennaio 2019 verranno assegnate le organizzazioni dei sei tornei su base mondiale che si dovrebbero poi disputare ad agosto (attendiamo conferme ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia Verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...

Italia Verso l’infrazione per debito : Le decisioni che il governo Italiano prenderà, rispondendo alle osservazioni della Commissione europea sul bilancio pubblico, non condizioneranno solo i prossimi mesi, ma l’intera legislatura e, in caso di voto anticipato, anche buona parte della legislatura successiva...

L'indice delle società High Tech italiane si muove Verso il basso - -3 - 92% - - flessione scomposta per STMicroelectronics : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

Karate - Mondiali 2018 : l’Italia si conferma tra le più forti e fa un passo in avanti importante Verso Tokyo 2020 : Ai Mondiali 2018 di Karate l’Italia si è confermata una delle nazioni di riferimento in questo sport a livello internazionale. Sul tatami di Madrid il bottino complessivo degli azzurri è di sette medaglie: un oro, un argento e cinque bronzi. Il Bel Paese chiude così al quinto posto nel medagliere (vinto dal Giappone) e va a migliorare nettamente il piazzamento della precedente edizione, che era un 15° posto con quattro bronzi. Questi risultati ...