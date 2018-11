Vasco Rossi | il nuovo singolo ' La verità' | l' ascolto di Rockol

“Incaz***. Un fascista come Salvini…”. Vasco Rossi su tutte le furie. Poi si scopre la verità : Che il mondo artistico e musicale si sia fiondato contro le idee politiche di Matteo Salvini, non è una novità. Ma in genere quando attori, cantanti e scrittori attaccano il vicepremier leghista, si tratta di dichiarazioni reali. Questa volta no. La lista di artisti che si indignava contro il ministro dell’Interno si stava arricchendo anche di un nome di peso come quello di Vasco Rossi. Al rocker di Zocca era stata attribuita una sfuriata ...

Video e testo de La Verità di Vasco Rossi - in anteprima il nuovo singolo esistenzialista sulla ricerca del vero : Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi). La ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La verità' in radio il 16 novembre : tra ironia e metafore esagerate : Si intitola ' La verità ' il nuovo singolo di Vasco Rossi che arriva in radio il 16 novembre e in vinile, su 45 giri, il 23. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di ...

La verità è il nuovo singolo di Vasco Rossi - a sorpresa arriva il titolo che ribalta rumors e anticipazioni : Non c'è da stare tranquilli, se si tratta del nuovo singolo di Vasco Rossi, soprattutto nelle settimane che ne anticipano il rilascio. Il Blasco sta infatti per tornare con un nuovo brano che porterà in radio dal 16 novembre e che prenderà il titolo di La verità. Il ribaltone era comunque atteso, anche se ormai sembrava dato per certo un ritorno in Tempi moderni che comunque l'artista si era guardato bene dal confermare. Dopo settimane ...

Vasco Rossi contro Matteo Salvini per Albachiara? Chiarimenti sulla fake news dopo il Maurizio Costanzo Show : Vasco Rossi contro Matteo Salvini per Albachiara? La notizia ha raggiunto il web nelle scorse ore, attraverso una mail che si è rivelata falsa. La portavoce di Vasco Rossi fa sapere di non aver mai scritto la nota stampa diffusa in rete e l'artista non ha mai espresso i pensieri ivi riportati. "Sono sbalordito e molto incazzato che un fascista come Salvini si sia messo a cantare la mia Albachiara", le fantomatiche parole attribuite a Vasco ...

Tutti i dettagli del nuovo singolo di Vasco Rossi atteso il 16 novembre - dall’arrangiamento al making of del video : Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare, ma sono ancora molti i dettagli da conoscere sul ritorno in musica del rocker di Zocca. Il 16 novembre è la data scelta per il rilascio del singolo, che ancora non ha un titolo certo anche se si è parlato di Tempi moderni. Lo spoiler è stato più volte smentito da Vasco, che ha voluto mantenere per sé Tutti i dettagli fino all'ultimo minuto, anche se già conosciamo colui che ha diretto il ...

Salvini canta "Albachiara" e Vasco Rossi si arrabbia : "Sbalordito che la canti un fascista" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara la sua passione per Vasco Rossi, "il mio cantante preferito, andrò al suo concerto a Milano" durante la registrazione di oggi del Maurizio Costanzo Show e su invito del conduttore attacca a cantare Albachiara. Ma il Blasco non ci sta e a stretto giro arriva la sua reazione.#Salvini canta Albachiara pic.twitter.com/97lhY83fQv — La Verità (@LaVeritaWeb) 14 novembre ...

Maurizio Costanzo Show - Matteo Salvini canta Albachiara ma Vasco Rossi : “Incazzato che un fascista come lui si sia messo a cantare la mia canzone” : Le ospitate in tv di Matteo Salvini nei salotti politici (e non solo) non si contano ma questa volta il Ministro dell’Interno si è lasciato andare mostrando le sue doti canore. Nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show, in onda questa sera in seconda serata su Canale 5, ha afferrato il microfono su consiglio del conduttore e ha cantato sulle note di “Albachiara” di Vasco Rossi. Salvini canta Albachiara al ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo esce questo venerdì - e dal 23 un 45 giri in edizione limitata e numerata - : tutti i dettagli - VIDEO : ... l'ultimo, "Sono innocente", risale al 2014, mentre nell'autunno del 2016 il rocker ha pubblicato la raccolta "VascoNonStop", contenente gli inediti "Un mondo migliore", "Come nelle favole", "L'amore ...

Ultimi biglietti per le date di Vasco Rossi a Milano nel 2019 dopo il record della prevendita riservata al fanclub : prezzi e settori : Quelli entrati in prevendita il 13 novembre su Vivaaticket sono gli Ultimi biglietti per le date di Vasco Rossi a Milano nel 2019, visto che non sono previsti, al momento, altri lotti da mettere in vendita successivamente. Al netto di eventuali piccole disponibilità che potrebbero essere annunciate da Vivaticket in seguito ai sopralluoghi o all'allestimento del palco, infatti, non ci saranno successive tornate di vendita come accaduto per il ...