Vasco | il singolo La verità | «Canto la confusione dei tempi moderni»

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La verità' : l'ascolto di Rockol : ... diventato negli anni uno dei più fidati collaboratori del cantautore, ha messo mano ai suoni di canzoni come "Sally", "Senza parole", "Un senso", "Buoni o cattivi", "Il mondo che vorrei" e "Un mondo ...

Video e testo de La Verità di Vasco Rossi - in anteprima il nuovo singolo esistenzialista sulla ricerca del vero : Nell'attesa dell'anteprima del Video che sarà trasmessa sui tg nazionali il 15 novembre, ecco il testo de La Verità di Vasco Rossi, in anteprima rispetto al rilascio del brano che sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme e negli store digitali per il download dalla mezzanotte di venerdì 16 novembre (dal 23 novembre disponibile anche il vinile 45 giri, stampato in sole 5.000 copie, su Amazon Rockdream e in alcuni negozi). La ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo 'La verità' in radio il 16 novembre : tra ironia e metafore esagerate : Si intitola ' La verità ' il nuovo singolo di Vasco Rossi che arriva in radio il 16 novembre e in vinile, su 45 giri, il 23. Una provocazione già nel titolo per la nuova canzone, tre minuti e mezzo di ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo si intitola 'La verità' : ... le prime quattro delle quali hanno già fatto registrare il tutto esaurito: al momento si attende l'annuncio delle date di Cagliari, unica altra città che l'artista visiterà con i suoi spettacoli nel ...

La verità è il nuovo singolo di Vasco Rossi - a sorpresa arriva il titolo che ribalta rumors e anticipazioni : Non c'è da stare tranquilli, se si tratta del nuovo singolo di Vasco Rossi, soprattutto nelle settimane che ne anticipano il rilascio. Il Blasco sta infatti per tornare con un nuovo brano che porterà in radio dal 16 novembre e che prenderà il titolo di La verità. Il ribaltone era comunque atteso, anche se ormai sembrava dato per certo un ritorno in Tempi moderni che comunque l'artista si era guardato bene dal confermare. Dopo settimane ...

Tutti i dettagli del nuovo singolo di Vasco Rossi atteso il 16 novembre - dall’arrangiamento al making of del video : Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare, ma sono ancora molti i dettagli da conoscere sul ritorno in musica del rocker di Zocca. Il 16 novembre è la data scelta per il rilascio del singolo, che ancora non ha un titolo certo anche se si è parlato di Tempi moderni. Lo spoiler è stato più volte smentito da Vasco, che ha voluto mantenere per sé Tutti i dettagli fino all'ultimo minuto, anche se già conosciamo colui che ha diretto il ...

Vasco Rossi - il nuovo singolo esce questo venerdì - e dal 23 un 45 giri in edizione limitata e numerata - : tutti i dettagli - VIDEO : ... l'ultimo, "Sono innocente", risale al 2014, mentre nell'autunno del 2016 il rocker ha pubblicato la raccolta "VascoNonStop", contenente gli inediti "Un mondo migliore", "Come nelle favole", "L'amore ...

Come vincere un meet&greet con Vasco Rossi e ascoltare il nuovo singolo in esclusiva : A una manciata di giorni dal rilascio del nuovo singolo, è in palio un meet&greet con Vasco Rossi che mette in palio anche la possibilità di ascoltare il brano in esclusiva e prima del rilascio in programma per il 16 novembre. Per partecipare, è sufficiente presalvare il singolo su Spotify e lasciare la propria mail con il numero di cellulare Come dati. L'incontro con l'artista si terrà nei primi mesi del 2019. Tutti i dettagli saranno ...

Vasco Rossi - sui social un'anteprima del video del nuovo singolo - GUARDA : ... suo collaboratore da ormai qualche anno a questa parte: ha già diretto per Vasco i video ufficiali di "Come nelle favole" e "Un mondo migliore", il film del concerto allo stadio San Paolo di Napoli ...

Tempi moderni è il nuovo singolo di Vasco? Caccia allo spoiler con data d’uscita ufficiale : Il nuovo singolo di Vasco è Tempi moderni? Lo spoiler arriva direttamente dalla prevendita su Amazon, nella quale viene anche rivelata la data d'uscita ufficiale della prossima prova di studio del rocker di Zocca. Stando a quanto riportato dalla piattaforma di e-commerce, il nuovo singolo dovrebbe raggiungere il mercato e le radio a partire dal 23 novembre e con il titolo di Tempi moderni, quello che qualche settimana fa era stato smentito ...

Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo con Pepsy Romanoff (e Vinicio Marchioni?) : Giorni di riprese per Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo che arriverà in radio a metà novembre e che non ha ancora un titolo ufficiale. Il rocker di Zocca è impegnato nelle riprese del videoclip ufficiale che accompagnerà il singolo sulle emittenti tv musicali e che ancora una volta sarà diretto dall'amico Pepsy Romanoff, al secolo Giuseppe Romano. Ormai fidato collaboratore del Blasco, il regista di Torre Annunziata torna ...

Vasco Rossi - fake news sul concerto/ La data non esiste : ma il nuovo singolo con Gaetano Curreri è realtà : Vasco Rossi ha condiviso una immagine, avvertendo gli estimatori di una fake news. Ed infatti, il cantautore di Zocca secondo il web, avrebbe dovuto suonare a Bologna...(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Il nuovo singolo di Vasco Rossi si intitola Moderne Verità? Il rocker risponde al presunto spoiler sui social : Qualcuno ha provato a dare un titolo al nuovo singolo di Vasco Rossi, ma il rocker sembra smontare il presunto spoiler circolato su Youtube. Il cantautore di Zocca sta incidendo in questi giorni il brano che arriverà in radio da novembre e che presumibilmente anticiperà un nuovo cofanetto contenente il dvd dell'ultimo tour negli stadi, di cui ha già annunciato il seguito per il 2019 con almeno 4 concerti al San Siro di Milano e uno in ...

In arrivo un nuovo video di Vasco Rossi con Pepsy Romanoff per il singolo in uscita a novembre : Non ci sarà solo il nuovo singolo in rotazione radiofonica, ma anche un nuovo video di Vasco Rossi per la regia di Pepsy Romanoff ad accompagnare il brano in rete e sulle emittenti tv musicali. Il rocker aveva annunciato la sorpresa autunnale, un inedito da rilasciare a novembre, durante l'incontro col fan club realizzato a inizio settembre a Castellaneta Marina, nella stessa occasione in cui ha annunciato che farà almeno 4 concerti a San ...