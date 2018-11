Valencia | Marquez si aggiudica il venerdì Rossi 12°

MotoGP Valencia - Petrucci davanti a Marquez-Rossi nelle Libere 2 : Danilo Petrucci è il pilota più veloce nella seconda sessione di Libere del GP della Comunità Valenciana, ultima tappa del motomondiale. Il ternano del team Pramac ha girato in 1'41''318 sotto una ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : prove libere 2. Danilo Petrucci vola sul bagnato davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi : Se la FP1 è stata pesantemente condizionata dalla pioggia, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP non è risultata da meno. Pronti, via, e dopo appena 8 minuti la direzione gara, come accaduto in mattinata, si è vista costretta ad esporre la bandiera rossa per la situazione del tracciato spagnolo. Le precipitazioni, costanti e pesanti, rendono l’asfalto impossibile da affrontare, e una ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Iker Lecuona il più veloce sul bagnato davanti a Marquez e Oliveira - Bagnaia 6° : Lo spagnolo Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors) si conferma uno specialista del bagnato e stampa il miglior tempo (1.46.705) nelle prime prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento del Mondiale Moto2. La sessione si è svolta in condizioni di asfalto bagnato che è migliorato costantemente sino a metà turno, per poi peggiorare nuovamente a causa di un nuovo scroscio di pioggia abbastanza improvviso. La ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : prove libere 1. Dominano pioggia e Marc Marquez - Petrucci e Dovizioso sono vicini - Rossi 12° : Domina la pioggia nella prima sessione di prove libere del GP di Valencia 2018 della MotoGP. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo le precipitazioni, già notevoli, diventano battenti, tanto da costringere la direzione gara a piazzare la bandiera rossa dopo soli otto minuti. I piloti, infatti, fanno enorme fatica a tenere in pista le proprie moto, con diversi punti quasi allagati e le gomme Rain che non riescono a garantire un livello minimo ...

MotoGP - la conferenza dal GP di Valencia 2018. Marquez : '2018 quasi perfetto' - Vale : 'Mi do un 7' : 17:29 15 nov Bautista saluta la MotoGP: "Sarà strano lasciare questo mondo, ma sono fortunato ad avere davanti a me la sfida con Ducati in Superbike. Sono stato molto fortunato a poter avere una così ...

Marc Marquez - GP Valencia MotoGP 2018 : “Chiudo una stagione quasi perfetta - da 9.5 in pagella” : Marc Marquez ha toccato numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Valencia 2018 della MotoGP, l’ultimo della stagione. Lo spagnolo ha parlato del suo campionato appena concluso, di cosa si aspetta dal futuro, sin dai test di martedì e mercoledì, senza dimenticare una menzione per l’addio di Dani Pedrosa e un “benvenuto” a Jorge Lorenzo. Il ...