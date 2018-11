Usa | maxi colletta per il senzatetto che donò i suoi ultimi risparmi a una passante | ma

Il maxi radar Usa in Sicilia agita il M5s. 'Si smantelli'. Trenta : 'Decide il governo' : 'Smantelliamo il Muos' è l'annuncio del Movimento nell'isola, da sempre contrario al sistema satellitare con base a Niscemi. Ma il ministro della Difesa frena -

Processo Wanda Nara-Maxi Lopez : la moglie di Icardi assolta da ogni accUsa : Wanda Nara assolta per ‘insufficienza di prove’ dal Processo che la vedeva imputata a seguito della denuncia dell’ex marito Maxi Lopez Dopo che il pubblico ministero del tribunale di Milano aveva chiesto una condanna a 4 mesi di carcere per Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi è stata assolta da tutte le accuse. La Wags argentina era stata denunciata dall’ex marito Maxi Lopez per aver violato la sua privacy ...

Sala - archiviata l'accUsa di turbativa d'asta per il maxi appalto della Piastra Expo : Per il giudice "lo scorporo" della fornitura delle "essenze arboree è stato utilizzato per rientrare nell'importo complessivo dell'appalto"

Danimarca - maxi-operazione polizia : chiUsa isola Copenaghen/ Ultime notizie - porti riaperti : auto in fuga : Danimarca, maxi operazione di polizia in corso, Ultime notizie. Copenaghen è stata isolata dopo la chiusura di due importanti viadotti: cercasi criminale su una Volvo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:35:00 GMT)

DANIMARCA - MAXI OPERAZIONE DI POLIZIA DOPO RAPIMENTO/ Ultime notizie - "chiUsa" l'isola di Copenaghen : DANIMARCA, MAXI OPERAZIONE di POLIZIA in corso, Ultime notizie. Copenaghen è stata isolata DOPO la chiusura di due importanti viadotti: cercasi criminale su una Volvo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Leonardo si aggiudica (con Boeing) maxi-commessa Usa. Profumo esulta - elogi dal Governo : Dopo essere stati la causa del crollo in borsa dello scorso novembre, sono di nuovo gli elicotteri a riportare in quota il gruppo Leonardo. La società controllata dal Tesoro ha vinto, in collaborazione con Boeing, la gara per la fornitura di 84 MH-139 (basati sull'AW139 di Leonardo) all'U.S. Air Force, per la sostituzione della flotta di UH-1N "Huey", gli elicotteri simbolo della guerra del Vietnam. Una commessa da 2,4 miliardi di dollari ...

Leonardo ex Finmeccanica maxi-commessa per gli elicotteri agli Usa : Leonardo vola in Borsa, leggi l'articolo , dopo che ha firmato un contratto con la Us Air Force dal valore di circa 2,4 miliardi di dollari. Il contratto prevede la fornitura fino a 84 elicotteri MH-...

Pedofilia Usa - dalla diocesi di Brooklyn maxi risarcimento di 27.5 milioni a 4 vittime : La diocesi di Brooklyn ha pagato a quattro giovani, vittime di abusi da parte di un insegnante laico di religione, 27,5 milioni di dollari. Il risarcimento è uno dei più ingenti nella storia dello scandalo degli abusi della Chiesa cattolica americana. L’insegnante, attualmente in carcere, si è dichiarato colpevole.Continua a leggere

Usa - sosia di un rapinatore recluso per 17 anni da innocente chiede un maxi risarcimento : Vittima di un equivoco [VIDEO] che, se non fosse drammatico, sarebbe ridicolo: un uomo ha scontato ingiustamente 17 anni di carcere per uno scambio di persona. Per una somiglianza impressionante, Richard Anthony Jones, 42 anni, è stato scambiato per Ricky Amos, il malvivente che nel 1999 aveva commesso una rapina a mano armata. E' stato arrestato, imprigionato e ha scontato una pena che non gli competeva. Dopo aver proclamato per anni la sua ...