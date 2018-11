Usa | Costa orientale travolta da una tempesta di neve | caos a New York FOTO

Usa - Cnn vince caUsa contro Trump : torna pass a Jill Acosta/ Russiagate - Presidente : "risposto a Mueller" - IlSussidiario.net : Usa, Cnn vince causa contro Trump: giornalista Jill Acosta potrà tornare a Casa Bianca in attesa processo. Russiagate, Presidente 'risposto domande Mueller'

Brasile - Douglas Costa : 'Lo sputo a Di Francesco? Ne ho parlato con il Ct e ho chiesto scUsa' : Insegue ancora il primo gol in stagione Douglas Costa, a secco sia in campionato che in Champions League. Dal punto di vista delle prestazioni, l'inizio del brasiliano era stato anche positivo, fino a ...

La CNN farà caUsa a Trump per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla Casa Bianca : CNN ha annunciato che farà causa al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a diversi suoi assistenti per chiedere di riammettere il giornalista Jim Acosta alla sala stampa della Casa Bianca. La causa legale è una risposta alla decisione,

Scossa di terremoto 2.4 nella costa di RagUsa : Una Scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata la notte scorsa nel mare di Ragusa. Il Comune più vicini all'epicentro è stato Pozzallo

Usa - Acosta : non ci faremo terrorizzare : 3.38 "Non ci faremo terrorizzare". Così il giornalista della Cnn, Jim Acosta, accettando l'Hearst Award per l'eccellenza professionale alla Saint Jose State University, dopo il pacco bomba arrivato anche nella sede newyorchese dell'emittente. "Dedico questo premio a tutti i miei colleghi giornalisti alla Cnn", ha detto ritirando il riconoscimento. "Gli eventi di questa settimana - ha aggiunto - hanno messo l'acciaio nella nostra spina dorsale".

Simona Ventura/ PaUsa con Gerò Carraro dopo il successo di Temptation Island Vip (Maurizio Costanzo Show) : Simona Ventura, la conduttrice si ritaglia un momento di riflessione sentimentale dopo il successo con Temptation Island Vip in attesa di nuovi show. Oggi al Maurizio Costanzo Show(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Costantinopoli - scisma nella chiesa ortodossa. I russi : colpa degli Usa : Hilarion annuncia: 'Non parteciperemo ad alcuna Commissione presieduta o co-presieduta dal patriarca di Costantinopoli, che nel mondo ortodosso avrebbe invece un ruolo di `primus inter pares´, ...

Mosca - il metropolita Hilarion annuncia : "Con Costantinopoli è scisma a caUsa dell'Ucraina" : A pochi giorni dalla grave rottura tra il patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli, il metropolita Hilarion di Volokolamsk, capo del Dipartimento per le relazioni esterne della chiesa ortodossa russa, è arrivato a Roma per partecipare al Sinodo dei vescovi sui giovani.Tra gli incontri previsti c"è anche quello con Papa Francesco. Il tema sul tavolo è quello delle relazioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa russa ma, ...

Tap - Costa : procedura chiUsa salvo novità evidenti : Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, afferma che la procedura sulla Tap è chiusa e che non può riaprirsi mettendo in discussione l'opera, salvo che emergano novità rilevanti e impreviste. “Dal punto di vista giuridico-amministrativo - ha spiegato Costa - il procedimento sarebbe chiuso, ma se ci sono delle insorgenze nuove, che noi non possiamo immaginare, siamo pronti a fare delle verifiche. Stiamo ...

Atletico Madrid - grana Diego Costa : l’attaccante furioso a caUsa di Griezmann : Atletico Madrid alle prese con la grana Diego Costa. Stando a quanto riportato da “Marca”, l’attaccante ispano-brasiliano, tornato un anno fa dopo l’esperienza al Chelsea, avrebbe chiesto un aumento d’ingaggio e di fronte al diniego del club avrebbe minacciato di andare di nuovo via. Il giocatore è furioso per la differenza di trattamento rispetto al compagno d’attacco Antoine Griezmann: lo stipendio di ...

Amichevoli - la Colombia di Cuadrado si impone 4-2 sugli Usa. Messico-Costarica 3-2 : TORINO - In attesa di un possibile arrivo di Dunga in panchina, la Colombia guidata da Montero torna a vincere in amichevole. Al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida , i Cafeteros battono i ...