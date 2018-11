Uomo uccide moglie e cognata | ferisce i suoceri | poi si toglie la vita

Uccide Uomo - accoltella donna e poi si lancia da finestra : Un omicidio, un ferimento e un tentato suicidio . E' il tragico bilancio di quanto avvenuto questa mattina ad Avellino , in via Fosso Santa Lucia. Ricoverati in codice rosso la donna accoltellata, una ...

Accoltella compagna e uccide un Uomo : 15.00 Un 32enne ha Accoltellato un uomo, probabilmente per motivi passionali, uccidendolo. Poi ha ferito la sua compagna, una 18enne, e si è lanciato dal primo piano di un edificio al centro di Avellino. L'aggressore è ora ricoverato e non si conoscono le sue condizioni. Anche la ragazza è in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita ed è stata ascoltata dagli investigatori. Prima di lanciarsi nel vuoto, l'uomo aveva minacciato di far ...

Anziana alla guida investe e uccide un Uomo che attraversava la strada : La donna, 75 anni, ha centrato in pieno l'uomo, un 49enne, che attraversava la strada. Per lui non c'è stato niente da fare

"Nessuno sconto a chi uccide per pietà". La Cassazione condanna l'Uomo che sparò alla moglie malata di Alzheimer : In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica". Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'sconto etico' a ...

Rota Greca - Uomo uccide la moglie affetta da demenza senile : Rota Greca , COSENZA, - Esasperato dalla malattia della moglie, affetta da demenza senile, un uomo di 87 anni, Mario Spanarelli, ha ucciso la donna, Antonietta Musacchio, di 82 anni, colpendola prima ...

Usa - Uomo spara nello studio yoga e poi si uccide : ferite almeno 4 persone : Ha aperto il fuoco in uno studio di yoga, ferendo almeno quattro persone in uno studio yoga prima di togliersi la vita. L'episodio - che secondo un portavoce della locale municipalità sarebbe legato ...

Uccide a coltellate l’Uomo che l’ha stuprata e minacciato sua figlia : condannata a 10 anni : Roxanne Eka Peters, 35 anni, nel dicembre 2015 Capalba, in Australia, accoltellò al cuore e al pene il 51enne Grant Cassar. A far scattare la donna non sarebbe stato tanto lo stupro, ma la minaccia di far male alla figlia se non avesse fatto sesso con lei.Continua a leggere

Treno travolge e uccide Uomo - traffico bloccato sulla Napoli-Roma : Tags: caserta cronaca italia napoli notizie nazionali roma traffico bloccato Treno travolge e uccide uomo Precedente

FEMMINICIDIO - MOCCIA SI SCUSA CON MELISSA PANARELLO/ Aveva detto : "Se un Uomo uccide la moglie - colpa è pari" : FEMMINICIDIO, Federico MOCCIA si SCUSA con MELISSA PANARELLO. "Non ho saputo esprimermi chiaramente", lo scrittore Aveva definito equivalenti le responsabilità nei casi di omicidio(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Federico Moccia : “Se un Uomo decide di uccidere la moglie… la colpa è pari”. Melissa P. risponde : “Sul femminicidio sbagli” : “Caro Moccia, sul femminicidio sbagli”. A parlare contro il regista Federico Moccia, che dalle pagine del Corriere della Sera il 10 ottobre aveva commentato il fenomeno della violenza maschile con un articolo dal titolo “Tutte le volte che la violenza è nemica dell’amore”, è la scrittrice Melissa P. In particolare, a spingere l’autrice di “100 colpi di spazzola prima di andare a dormire” a ...

Rottweiler morde figlio del vicino : padrone uccide il cane/ Sassari - Uomo denunciato per tre reati : Rottweiler morde figlio del vicino: padrone uccide il cane. Sassari, uomo denunciato per tre reati: incauta custodia dell'animale, lesioni e uccisione dell'animale(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:35:00 GMT)

Roma - bus turistico investe e uccide un Uomo : la vittima è un viceprefetto : Una tragedia assurda [VIDEO] questa mattina ha colpito la Capitale intorno alle ore 10:55. Il fatto di cronaca si è verificato non molto lontano dal Colosseo, in via Cavour. Un bus turistico, condotto da un 58enne italiano, ha travolto un uomo che in quel momento stava attraversando le strisce pedonali. La vittima è Giorgio De Francesco, 54 anni e viceprefetto in servizio presso il Ministero degli Interni. La dinamica dell'incidente resta ancora ...

Uomo ucciso per errore a Bari - ridotta condanna al boss che ordinò : "Uccidete il primo che passa" : Il 38enne Giuseppe Mizzi fu freddato in piazza. A ordinare l'agguato fu Antonio Battista che in primo grado era stato condannato all'ergastolo ma in Appello la pena è stata ridotta a vent'anni: "Non premeditò agguato"

Mirco Alessi/ "Un oscuro bisogno di uccidere" : quando un Uomo mite diventa un killer (Un giorno in pretura) : Mirco Alessi, la storia di un artigiano tranquillissimo che si è trasformato in uno spietato killer. L'accusa per la morte della transgender Kimberly. (Un giorno in pretura)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:43:00 GMT)